동아대, 고용노동부와 공동 ‘기업·채용정보 박람회’ 개최

CJ제일제당·대한항공·하나은행·롯데호텔·주택금융공사 등 50여개 기업·기관 참가

동아대학교(총장 이해우)는 '2025학년도 기업·채용정보 박람회'를 오는 16일 오후 12시부터 6시까지 부민캠퍼스 국제관과 다우홀에서 연다.

동아대와 고용노동부가 공동 주최하고 한국YBM이 협찬하는 이번 박람회에는 대한항공·CJ제일제당·롯데호텔·하나은행·LS일렉트릭·DN오토모티브 등 대기업과 국민체육진흥공단·한국도로공사·신용보증기금·한국주택금융공사·한국자산관리공사·부산관광공사 등 주요 공기업이 참여한다.

BNK부산은행·화승그룹·조광요턴 등 지역 대표기업과 넥센·은산해운항공 등 동문 기업도 합류한다. 현직 인사담당자와의 상담을 통해 채용 정보를 얻을 수 있고, 해외취업 컨설팅, 이력서·자소서 첨삭, 증명사진 촬영, 메이크업·캐리커처 등 부대행사도 준비된다.

이 박람회는 동아대 학생뿐 아니라 부산지역 특성화고 학생, 사회형평채용 대상, 자립준비 청년, 시민 누구나 참여할 수 있다.

신용택 동아대 학생·인재개발처장은 "전국 최대 규모 현직자 중심 부스와 채용설명회를 통해 청년들에게 실질적 도움을 줄 것"이라며 "다양한 볼거리와 즐길 거리를 갖춘 만큼 많은 참여를 바란다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>