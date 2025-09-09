진주시, '전국 문화도시 박람회' 참가 … 문화도시 선보여

김영수 문체부 1차관·전국 지자체장과

진주 문화도시 사업 공유

조규일 경남 진주시장은 여의도 일원에서 개최된 '2025년 전국 문화도시 박람회'에 참여해 김영수 문화체육관광부 차관을 비롯한 전국 지자체장들과 만나 진주시 문화도시 사업을 공유했다.

9일 진주시에 따르면 이번 문화도시 박람회는" 다름으로 가꾸어 가는 뜰"이라는 주제로 각 지역의 특색있는 문화 콘텐츠와 정책 성과를 공유하는 자리로, 진주시는 유등과 실크 콘텐츠를 소개하고 진주시 관광 캐릭터인 하모와 하모 프렌즈 아요를 활용한 부스를 운영하며 문화도시 사업을 통해 발전할 지역의 미래상을 선보였다. 특히, 방문객들을 대상으로 유등 만들기 체험을 운영하여 큰 호응을 얻었다고 밝혔다

조규일 시장이 전국 문화도시 박람회서 진주 문화사업 공유 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

조규일 시장은 김영수 문화체육관광부 차관, 최호권 영등포구청장, 안병구 밀양시장, 육동한 춘천시장 등이 참석한 개막식 간담회장에서 "대한민국 문화도시 사업을 통해 유등과 실크 등 진주의 대표적인 문화자산을 문화콘텐츠화 하여 미래 문화산업으로 성장시킬 것"이라며 "문화를 통해 지방 소멸과 지역 불균형 문제를 해소하고 지속가능한 발전을 이루도록 문화도시 사업을 잘 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 진주시는 '빛 담은 문화도시 진주'라는 비전으로 2025년부터 2027년까지 3년간 진주 대표 콘텐츠를 활용한 창업, 상품 개발·제작, 유통 등을 지원해 문화로 지역에 활력을 불어넣을 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



