"강릉 시민분들, 목욕 하세요"…사우나 4만4000원→8000원 할인한 양양 리조트

극심한 가뭄으로 물 부족 사태를 겪는 강릉 시민들을 위해 양양의 한 리조트가 파격적인 할인 행사를 내놨다.

8일 관련 업계에 따르면 이 리조트는 홈페이지 공지사항에 '강릉 물 부족 사태 관련 고객 안내'라는 글을 게재하고, 정상가 4만4000원인 실내 사우나를 8000원에 제공한다고 밝혔다. 신분증만 지참하면 강릉 시민 누구나 이용할 수 있으며, 재난 상황이 종료될 때까지 행사를 이어간다.

리조트 측은 "강릉 지역 물 부족으로 큰 불편을 겪는 시민들께 위로의 뜻을 전한다"며 "저희 리조트는 매일 천연 온천수가 용출되고 지하수를 활용하기 때문에 시설 이용에 지장이 없다. 어려운 시기를 함께 이겨내고자 특별 할인가를 마련했다"고 설명했다.

이 같은 소식이 리조트 공식 사회관계망서비스(SNS)에 게시되자 누리꾼들은 "강릉 시민을 위한 특가가 멋지다", "정상가에서 80% 할인이라 사실상 무료 제공이나 다름없다"는 반응을 보이며 선행에 감사를 표했다.





