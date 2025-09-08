1군 랜드마크 대단지 ‘청주 센텀 푸르지오 자이’ 8일 무순위 청약

약 1.4만여 가구 규모 새 도시로 발돋움하는 사직동 변화를 앞에서 이끄는 '청주 센텀 푸르지오 자이'가 오는 8일 무순위 청약(무주택자만가능) 접수를 받는다.

청약은 한국부동산원 청약홈에서 이달 8일(월) 진행되며, 11일(목) 당첨자 발표, 19일(금) 계약 순으로 진행된다. 청주시 뿐 아니라 지역에 관계없이 대전, 세종, 수도권 등 전국 무주택 가구구성원도 청약할 수 있어 내 집 마련의 마지막 기회로 주목받고 있다.

'청주 센텀 푸르지오 자이'는 충청북도 청주시 서원구 사직동 247-1번지 일원에 지하 2층~지상 29층, 22개 동, 전용 59~145㎡, 총 2,271가구 규모로 조성된다.

1군 대형사 컨소시엄 브랜드의 2,271세대 규모 대단지로 조성되는 만큼, 규모감 있는 수준 높은 조경과 커뮤니티가 큰 주목을 받은 단지다. 조경면적만 법적 기준의 2배를 훌쩍 뛰어넘는 총 3만 8000여㎡로 조성할 계획으로, 대규모 중앙광장과 수경시설, 순환 산책로 등으로 다채롭게 꾸민다.

아울러, 피트니스, GX클럽, 스크린 골프 등 기본적인 시설은 물론, 충청북도 최초 인도어골프, 다목적체육관, 클라이밍, 스쿼시, 필라테스, 라이브러리 스튜디오, 프라이빗 독서실, 공유오피스, 퍼팅그린, 사우나 등 다양한 스포츠 및 여가지원 시설도 다양하게 마련할 계획이다.

최근 지역을 대표하는 랜드마크 단지의 조건으로 꼽히는 스카이라운지도 단지의 가치를 더하는 요소다. A-1BL 29층, A-2BL 27층에 각각 스카이라운지가 조성돼 입주민들이 일대 전경 및 단지의 넓은 중앙공원과 조경 등을 내려다보며 조망과 휴식을 동시에 누릴 수 있다.

또한, 단지 외관에 고급 아파트에서 볼 수 있는 커튼월룩 설계를 적용하고, 건식세차시설, 세대창고 등 입주민 편의를 도울 수 있는 다양한 시설과, 아이들의 안전한 통학환경을 위한 어린이 승하차 구역이 마련될 예정이라는 점도 체크포인트다.

인근에 청주아트홀과 청주의료원, 청주시청(계획), 홈플러스, CGV, 예술의전당 등 생활인프라가 집중됐고, 무심천, 운천공원, 청주종합운동장 등 쾌적한 환경에서 여가생활을 즐길 수 있는 공원 등도 가깝다.

교육여건은 한벌초와 흥덕초등학교가 가깝고, 반경 2km 내에 초·중·고교가 밀집되어 있으며, 청주시 대표 학원가도 쉽게 이용할 수 있다.

청주 센텀 푸르지오 자이의 견본주택은 청주시 서원구 사직동 일원에 위치해 있고, 입주는 2028년 12월 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>