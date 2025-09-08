본문 바로가기
안개·폭설·모래밭, 그의 詩는 서늘했네… 정선우 시인, 2번째 시집 '내 이야기가 진담이 될까 봐'

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.08 13:04

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다만 정선우 시인의 시어 속에선 살짝 차갑고 싸늘하게 다가온다.

정선우의 두 번째 시집 '내 이야기가 진담이 될까 봐'는 이미지와 사유, 존재와 공백이 교차하는 자리에서 독자들에게 또 다른 생의 감각을 건네고 있다.

'시와 사람'을 통해 등단한 정 시인은 첫 시집 '모두의 모과들'에 이어, 이번 신작에서 더 치열하게 존재와 타자의 관계, 공백의 감각을 탐색한다.

안개와 폭설, 흰 모래밭. 익숙한 풍경이다. 다만 정선우 시인의 시어 속에선 살짝 차갑고 싸늘하게 다가온다.


부산 출신 정 시인이 두 번째 시집 '내 이야기가 진담이 될까 봐'(파란시선 0163, 함께하는출판그룹파란 발간)를 펴냈다.

이번 시집에는 '안개와 너와 너의 안개', '폭설', '서쪽 물가 흰 모래밭입니다' 등 52편이 실렸다. 시인은 "나와 당신, 그리고 이 세계 또한 공백"이라고 말한다. 그러나 그 공백 속에서도 이미지들은 끊임없이 살아 움직이며 독자의 감각을 흔든다.


정 시인은 2015년 '시와 사람'을 통해 등단했다. 첫 시집 '모두의 모과들'에 이어 이번 새 시집 '내 이야기가 진담이 될까 봐'에서는 나와 타인의 관계, 세상의 공백을 탐색한다. 시인은 "나와 당신, 그리고 이 세계 또한 공백"이라 고백하면서도 그 빈자리 위에 이미지들을 세워 감각과 사유의 지형을 그려낸다.

안개·폭설·모래밭, 그의 詩는 서늘했네… 정선우 시인, 2번째 시집 '내 이야기가 진담이 될까 봐'
문학평론가 박대현은 해설에서 "정선우의 시는 스스로 공백이 되는 과정을 견뎌내는 기록"이라며 "이미지들 속에서 뼈대만 남은 울음을 마주한다"고 평했다.


추천사를 쓴 문태준 시인은 "그의 시편은 엄청난 에너지의 활물이다. 순간 휘발하고 순간 엉키고 다시 흩어진다"고 말했다. 또 "유독 물 이미지가 많고 시행의 눈동자가 젖어있다"며 "절벽 끝이라도 끝내 가 보겠다는 의지가 담긴 시집"이라고 힘줬다.

정선우의 두 번째 시집 '내 이야기가 진담이 될까 봐'는 이미지와 사유, 존재와 공백이 교차하는 자리에서 독자들에게 또 다른 생의 감각을 건네고 있다.


'시와 사람'을 통해 등단한 정 시인은 첫 시집 '모두의 모과들'에 이어, 이번 신작에서 더 치열하게 존재와 타자의 관계, 공백의 감각을 탐색한다. 독자는 그의 시선과 함께 "우후죽순 눅눅한" 생의 울음을 견디며 또다시 태어나는 '나'를 마주하게 된다.

안개·폭설·모래밭, 그의 詩는 서늘했네… 정선우 시인, 2번째 시집 '내 이야기가 진담이 될까 봐' 원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
