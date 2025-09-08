임실군, '국제양궁장 전지훈련센터' 준공

52억 투입…52명 선수 동시 체류 가능

양궁 국제대회 유치 통한 메카 도약 계기

"전지훈련 중심지·지역경제 활성화 기대"

전북 임실군이 오수면 금암리 일원에 '전북특별자치도 국제양궁장 전지훈련센터'를 준공했다.

군은 지난 5일 심민 군수를 비롯해 군의회 의원, 유관기관 및 지역 단체장, 주민 등 100여명이 참석한 가운데 준공 경과보고, 테이프 커팅식, 기념 촬영 등 '전북특별자치도 국제양궁장 전지훈련센터' 준공식을 개최했다고 8일 밝혔다.

지난 5일 임실군 오수면 금암리 일원에 '전북특별자치도 국제양궁장 전지훈련센터'가 준공됐다. 임실군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 준공된 전지훈련센터는 국비 16억원과 도비 24억원, 군비 12억원 등 총 52억원의 예산을 투입, 지난 2023년 8월 공사를 시작해 올해 7월 공사를 마무리했다.

규모는 지상 4층, 연면적 1,217㎡이며, 1층에는 로비와 휴게 공간을, 2~4층엔 객실을 배치했으며, 장애인실 1실과 일반 객실 25실을 갖춰 동시에 52명의 선수가 체류할 수 있다.

센터 인근 전북특별자치도 국제양궁장은 박성현 선수의 그랜드슬램 달성 기념을 위해 연면적 2,714㎡, 대지면적 7만3,683㎡ 규모의 국제경기장으로 주 경기장 2만9,400㎡, 경기 운영시설 2,675㎡(3층) 등을 갖추고 지난 2018년 준공된 바 있다.

센터가 완비되면서 향후 원활한 대회 운영을 위해 체계적으로 국제대회 및 전국대회 등 주요 대회를 유치하고, 전북 국제양궁장을 찾는 국내외선수단의 장기체류 훈련을 지원해 경기력 향상에 기폭제 역할을 할 것으로 기대된다.

군은 양궁장 사용 편의 증대를 위해 음향시설, 안전펜스, LED 전광판, 옥상 방수, 그 외 소규모 시설 보수 등을 통해 운영상 불편했던 사안들을 해소하고 꾸준히 보완해 왔다.

향후 원활한 대회 운영을 위해 크고 작은 시설 개선을 지속적으로 보완, 주요 대회 유치와 전지훈련센터를 통해 군은 국제적 양궁 메카로 거듭나는 명실상부한 국제양궁 산실로 자리매김할 것으로 기대된다.

그동안 각종 대회와 전지훈련 시 숙박 및 편의시설이 부족해 선수들이 불편을 겪고 경기력 저하가 우려됐으나, 이번 센터 준공으로 선수들이 쾌적한 환경에서 장기 훈련을 할 수 있게 됐다.

이를 통해 선수와 내방객을 위한 체육 인프라가 크게 확충돼 선수들의 경기력 향상은 물론, 국제적 양궁 메카로 도약하는 계기가 될 뿐만 아니라 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

심 민 군수는 "국제양궁장 전지훈련센터를 방문하는 전지 훈련팀에게 최고의 시설과 서비스를 제공하고, 군이 양궁 전지훈련 중심지로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>