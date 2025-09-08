본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

양양군, 지반침하사고 대비 주요 해수욕장 주변지반 공동조사 추진

이종구기자

입력2025.09.08 10:41

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역여건에 맞춘 지속적인 점검 체계 갖춰 나갈 것

강원도 양양군은 날로 높아가는 지하안전 요구에 부응하고자 주요 해수욕장 주변 지반에 대한 공동(空洞)조사 용역을 오는 12월까지 추진한다.

양양군청 전경. 양양군 제공

양양군청 전경. 양양군 제공

AD
원본보기 아이콘

군은 최근에는 서울 강동구, 경기도 광명시 등 연달아 일어나고 있는 지반침하사고에 대비하여 선제적으로 대형건설공사가 이루어지고 있는 주요해수욕장 주변지반에 대한 공동(空洞)조사 용역을 추진한다고 밝혔다.


대형건설현장 주변, 상·하수관로, 통신관로, 가스관로 등 지하개발과정에서 땅속에 흐르는 지하수에 대한 관리가 미흡하거나 시설노후화로 인해 주변 흙이나 암석을 깎아내리게 되는데, 이때 생기는 땅속 빈공간을 싱크홀(또는 공동)이라 한다.

양양군은 2024년에 낙산·인구·동산 해변에 대한 공동조사를 진행한 바 있으며, 올해는 하조대·설악·광진 해변, 강선리 등에 대한 조사를 진행할 예정이다. 조사시 발견된 공동에 대해서는 긴급복구가 이루어진다.


또한 군은 수집된 싱크홀 자료를 바탕으로 싱크홀 안전지도를 제작할 계획이다. 이 지도에는 이전 지반침하 점검자료, 자연재해 위험지구·풍수해생활권 정비결과, 도시 및 하천침수지도 등의 자료를 망라할 예정으로, 향후 발생가능한 지반침하 사고를 대비하는데 사용될 예정이다.


군 관계자는 "전국적으로 지반침하 사고가 늘어나고 있어 사고를 사전에 대비하는 행정체계가 중요해졌다"며 "싱크홀 안전지도를 기초자료로 지반이 상대적으로 약한 해변지역에 대형건축공사가 집중되는 지역여건에 맞추어 대형건축공사 주변지반에 대한 지속적인 점검을 늘려가겠다"고 밝혔다.




양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린 올영 라운지[럭셔리월드] "70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기