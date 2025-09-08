본문 바로가기
LS증권, 로보스토어 가입 고객 대상 주식거래 이벤트 진행

유현석기자

입력2025.09.08 10:31

LS증권은 로보스토어 서비스 가입 고객을 대상으로 주식거래 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

LS증권 로보스토어는 인공지능 및 빅데이터 분석 등을 통해 종목 추천, 매매 신호 등을 제공하는 다양한 서비스가 입점되어 있다. 고객 성향에 맞는 서비스를 선택해 투자에 활용할 수 있다.


LS증권은 로보스토어 내 서비스 가입 고객이 이벤트 기간 중 일주일간 국내주식을 1000만원 이상 또는 1억원 이상 거래하면 추첨을 통해 매주 70명에게 주식상품권을 증정한다.

추첨은 일주일마다 진행된다. 주 단위별 중복 당첨도 가능하다.


이벤트 기간은 9월8일부터 10월 2일까지다. LS증권 주식계좌를 보유한 고객 누구나 홈페이지, 투혼HTS, 투혼MTS를 통해 서비스 가입 및 이벤트 신청이 가능하다.


로보스토어 서비스 가입 시 당일 매매분부터 주식거래 수수료율 0.10%가 적용된다. 최초 가입 고객은 14일간 별도 수수료율 변동 없이 서비스를 이용할 수 있다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
