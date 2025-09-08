팝마트 코리아, 성수서 '라부부의 수상한 편의점' 팝업스토어 운영

오는 25일까지 운영…사전예약 필수

팝마트 코리아는 오는 12~25일까지 서울 성동구 성수동에서 '라부부의 수상한 편의점'이라는 테마 아래 팝업스토어를 운영한다고 8일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 라부부 IP 중 최근 출시된 '더 몬스터(THE MONSTERS) 수상한 편의점' 시리즈를 국내 고객에게 소개하기 위해 기획됐다. 장난꾸러기 라부부가 평범한 편의점을 자신만의 놀이터로 바꿔 놓았다는 콘셉트를 담았다. 펀의점이라는 테마답게 실제 편의점을 연상시키는 팝업 공간 속에서 다양한 방식으로 숨어있는 라부부를 만나볼 수 있다.

팝마트 '라부부 팝업스토어' 운영 이미지. 팝마트 코리아

팝마트 코리아는 팝업스토어 운영 기간 직원 유니폼을 입은 인형 키링 등 총 8가지 팝업 스토어 한정판 제품도 공개할 예정이다. 이 외에도 라부부의 인기 있는 제품을 다양하게 만나볼 수 있다.

라부부와 함께하는 다양한 체험 프로그램도 진행된다. 편의점을 배경으로 한 포토존에서 인증샷을 남기는 수상한 편의점 점장 체험기, 제한 시간 내 편의점에 몰래 숨은 라부부 찾기 미니 게임, 라부부 피규어를 위한 포토존인 미니 편의점 디오리마 등이 있다. 이색 포토 부스도 마련된다.

이번 팝업스토어는 100% 사전예약제로 운영되며, 방문을 원하는 고객은 이날부터 네이버에서 라부부의 수상한 편의점을 검색한 후 원하는 방문 일자를 예약하면 된다.

팝마트 코리아 관계자는 "라부부를 사랑하는 고객이라면 누구나 즐길 수 있는 공간을 마련했으니 꼭 방문해 라부부의 매력을 경험하는 기회가 되길 바란다"고 했다.





최호경 기자



