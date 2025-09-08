美 한국인 근로자 구금… 파견인력 관리·출장 방침 재점검

SK온·삼성SDI 등 배터리사 긴장

우리 기업들은 미국서 건설 중인 공장에 대한 현장 급습 사건과 관련해 8일 오전부터 긴급 점검에 돌입했다. 사건 발생 후 주말을 거치면서 한미 당국간 협상으로 구금된 직원들에 대한 석방을 하기로 타결했지만, 기업 차원에선 현지 공장 건설 진행상황과 인력 수급 점검이 중요해졌기 때문이다. 정부도 이날 기업 관계자들을 불러 인력 파견 문제의 애로점을 듣고 대책 마련에 나섰다.

8일 재계와 업계에 따르면 LG에너지솔루션이 주말새 최고인사책임자(CHO)를 현지에 급파한데 이어 SK온과 삼성SDI 등 다른 배터리 기업들도 이날 인력관리와 출장 방침 점검에 착수했다. 특히 삼성SDI는 스텔란티스와 함께 추진 중인 인디애나·켄터키 합작 공장 건설 현장의 비자 관리 절차를 다시 확인하기 시작했다.

재계 관계자는 "이번에 구금된 직원들은 향후 미국 재입국 자체가 불가능해질 수도 있는 상황"이라며 "국내에서도 설비나 생산 분야에 정통한 인력이 한정적인데, 이들을 배제한 채 다시 공장을 세우는 건 현실적으로 불가능에 가깝다"고 토로했다.

반도체 업계도 촉각을 곤두세우고 있다. 특히 조지아주에 반도체 공장을 짓고 있는 삼성전자는 인력 파견 계획 차질 가능성이 제기된다. 업계 관계자는 "LG·현대차 공장 출장자 억류 사태로 확실한 대책이 나오기 전까지 테일러 공장 셋업은 사실상 물 건너갔다고 본다"며 "한국 단기 출장자만 1천명 이상, 협력사까지 합치면 두세 배 인력이 필요하다"고 말했다. 이어 "그동안 B1·B2 비자로 단기 체류하며 미국을 오갔는데, 이번 사태 이후에는 ESTA나 단기 비자로는 출장 자체를 거부할 가능성이 크다"고 덧붙였다.

삼성전자는 그동안 파견 근로자들의 비자 문제를 사전에 엄격히 관리해온 것으로 전해졌다. 파견이 확정된 근로자들에게 "절대 ESTA를 받아 일해선 안되고 B-1(비즈니스용), E-1(전문자격) 등 적법한 비자를 받아서 가야 한다"고 공지하고 내부에서도 자체 단속을 해왔다고 한다.

정부 역시 긴급 대응에 나섰다. 산업통상자원부는 이날 오전 서울 여의도 FKI타워에서 한국경제인협회와 함께 대미 투자기업 간담회를 열고 현지 인력 운용 실태를 점검했다. 박종원 통상차관보 주재로 열린 회의에는 현대차그룹, LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI, 삼성전자, SK하이닉스, LG화학, HD현대, 한화솔루션, LS 등 주요 대미 투자 기업이 참석했다. 산업부는 이 자리에서 미국 공장 운영과 관련한 비자 문제를 포함해 각사 인력 운용 상황을 확인하고, 기업들로부터 현지 비자 확보에 관한 건의 사항도 청취했다.

재계는 이번 간담회에서 미국 정부에 특별비자 제도 도입을 건의했다. 미국은 자유무역협정(FTA)을 맺은 싱가포르와 칠레에 각각 매년 5400개, 1400개의 비자를 발급하고 있다. 호주의 경우는 1만500명 규모의 특별비자 쿼터를 확보하고 있다. 이는 전문 인력의 자유로운 이동을 보장하기 위한 제도로, 한국 기업들 사이에서도 유사한 장치 마련 필요성이 제기돼 왔다.





