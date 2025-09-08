트럼프 "한국과 관계 좋아…현대 공장 문제로 긴장되지 않을 것"

트럼프 "단속 이후 상황 지켜볼 것"

도널드 트럼프 미국 대통령은 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 300여 명의 한국인 노동자가 미 이민 당국 단속에 적발돼 구금된 사건과 관련해, 이번 일로 한미 관계에 영향은 없을 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 "이번 사태로 한미 관계가 긴장될 것이라고 보느냐"는 질문에 "그렇지 않다. 우리는 한국과 매우 좋은 관계를 맺고 있다"고 답했다. 그는 이어 단속 이후 상황을 지켜보겠다고 덧붙였다.

이는 단속 직후 강경한 반응을 보였던 것에 비해 한결 누그러진 태도다. 앞서 지난 4일 미 이민 당국은 조지아주 엘러벨에 있는 현대차·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 대규모 단속을 벌여, 한국인 300여 명을 포함한 475명을 체포·구금했다.

트럼프 대통령은 다음날인 지난 5일 백악관에서 "내 생각에는 그들은 불법 체류자였고, 이민세관단속국(ICE)은 자기 일을 했을 뿐"이라고 밝힌 바 있다.





