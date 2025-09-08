GS25, 스위스 '프랑케'사 3세대 커피머신 도입…"카페25 고도화"

스위스 명품 '프랑케' 커피머신 도입

'초가성비' 전략 지속…'카페25' 고도화

GS리테일 이 운영하는 편의점 GS25는 자체 원두커피 브랜드 '카페25'의 새로운 커피 머신으로 '프랑케'사의 'A400 FLEX' 모델(프랑케 머신)을 도입한다고 8일 밝혔다.

GS25는 이달 말까지 프랑케 머신 700대 설치를 완료하고, 연말까지는 총 1200대 규모로 확대 도입한다는 계획이다.

GS25는 원두커피 소비 문화의 대중화와 커피 음용 트렌드 변화 등을 고려해 '카페25' 고도화 프로젝트에 나섰다. 그 일환으로 원두커피 신규 머신 도입 사업을 우선적으로 추진하게 됐다는 설명이다.

프랑케는 스위스산 명품 커피 머신 브랜드다. 이번에 도입하는 'A400 FLEX'는 3세대 커피 머신으로, 1대당 가격은 1300만원에 달한다. 시중 유사 머신 대비 2.5㎝가량 높은 21.5㎝ 규모의 커피 추출구 높이(컵을 놓는 곳 바닥부터 추출구까지 높이 기준)를 확보하고 있다.

GS25는 총 5개 유명 원두커피 머신 전문 브랜드를 대상으로 약 1년여간 전문가 평가, 일반 고객 평가(106명 대상), 내부 직원 평가 등을 단계적으로 진행했다. 커피 품질, 운영 편의성, 머신 디자인 등이 주요 평가 항목이 됐으며 '프랑케 머신'이 모든 평가에서 최고점을 받아 신규 도입 기기로 최종 결정됐다.

향후 카페25 신메뉴 개발도 추진될 예정이다. 충분한 높이의 커피 추출구 확보로 기존 대비 더 큰 용량의 메뉴 개발과 운영이 가능해진다. 커피 음용량 증가 트렌드에 맞춰 대용량 메뉴 개발 등을 검토 중이다.

커피머신 도입 후에도 '초가성비' 판매 전략은 지속할 계획이다. GS25는 '카페25 핫아메리카노' 메뉴를 1000원에 판매하는 전략을 이어간다. 천원 커피로 가격을 낮춘 지난 3월~8월 카페25를 하루 2잔 이상 구매하는 고객 수는 전년 동기 대비 117.5% 급증한 것으로 나타났다.

이규혁 GS25 카페25 MD는 "업계에선 상상할 수 없었던 선도적 투자를 단행하며 2015년 론칭한 '카페25'는 연평균 1억잔 이상 팔리는 편의점 대표 인기 상품으로 성장했다"며 "명품 커피 머신 신규 도입, 초가성비 판매 전략 등을 통해 편의점 원두커피 시장을 지속 견인해 갈 방침"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



