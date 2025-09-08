본문 바로가기
韓당국자 "구금 한국인들, 10일 귀국 전세기 탈것으로 생각"

이승형기자

입력2025.09.08 08:42

美 "저임금 불법 체류자 고용은 부당"

미국 조지아주 이민 당국 구금시설에 있는 한국인 근로자들이 이르면 오는 10일(현지시간) 한국행 전세기를 탈 것으로 보인다.


美 이민당국이 공개한 현대차·LG엔솔 이민단속 현장. EPA연합뉴스

美 이민당국이 공개한 현대차·LG엔솔 이민단속 현장. EPA연합뉴스

구금된 한국민에 대한 영사 지원을 총괄하고 있는 조기중 워싱턴 총영사는 7일 오후 조지아주 포크스턴의 미 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 이들의 귀국 시점에 대해 "수요일(10일) 정도로 생각하고 있다"고 밝혔다.

정부가 마련한 전세기는 포크스턴 구금시설에서 차로 50분가량 떨어진 플로리다주 잭슨빌 국제공항에서 출발할 것으로 예상된다. 조 총영사는 "전세기 운용과 관련해 기술적으로 협의해보니 제일 가까운 거리에 있는 공항이 잭슨빌 공항이라고 한다"고 전했다.


애틀랜타 총영사관 등 주미 한국 공관에 소속된 외교부 당국자들은 전날에 이어 이날도 포크스턴 ICE 시설에서 구금 직원과 면담을 진행했다. 여성 직원들은 여성 전용 별도 구금 시설에서 구금 중인 것으로 전해졌다. 조 총영사는 "영사 면담은 일차적으로 다 마쳤다"며 "여성들이 있는 수감시설도 거의 오늘 중으로 다 마칠 것"이라고 밝혔다.


조 총영사는 구금된 직원들의 상태에 대해 "다 모여 있는 식당에서 제가 봤는데 다들 잘 계시다"라며 "자택에서 있는 것만큼 편안하지는 않다"고 했다. 이어 "희망하는 분들을 최대한 신속히 한국으로 보내드리기 위해 최대한 노력하고 있다"며 "개별 의사를 확인하는 절차를 거쳐야 한다. 최대한 빨리 진행해서 원하는 분들이 빨리 한국으로 갈 수 있게 하겠다"고 밝혔다. 앞서 대통령실은 석방 교섭이 마무리됐다고 밝히며 "행정 절차가 마무리되는 대로 전세기가 우리 국민 여러분을 모시러 출발할 것"이라고 전한 바 있다.

지난 4일 미 이민 당국은 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에 대한 이민 단속 작전을 벌여 한국인 300여명을 포함해 475명을 체포·구금했다. 이와 관련해 도널드 트럼프 미 행정부의 국경 안보 총괄 책임자(일명 국경 차르)인 톰 호먼은 유사한 대규모 단속이 더 있을 것이냐는 질문에 "짧게 말해서 그렇다"고 했다. 그는 정상적인 비자를 갖추지 않은 불법적 입국 및 불법체류 외국인 고용은 범죄에 해당한다며 "우리는 훨씬 더 많은 현장 단속을 할 것"이라고 말했다. 그러면서 불법체류 외국인을 저임금으로 고용하는 기업은 부당한 방식으로 비용을 절감해 경쟁을 저해하는 것이라고 강조했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
