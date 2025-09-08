[클릭 e종목]"MDS테크, 엔비디아 AI 솔루션 공급 파트너"

리서치알음은 8일 MDS테크에 대해 올 하반기에 모든 사업 부문의 구조적 성장이 가능할 것으로 내다봤다.

최성환 리서치알음 연구원은 "MDS테크는 엔비디아의 '엣지 AI' 전용 소형 컴퓨터 모듈 시리즈의 국내 단독 총판"이며 "A100, H100,

블랙웰 등 고성능 GPU 기반의 AI 서버 공급 공식 파트너"라고 설명했다.

이어 "단순 유통을 넘어 서버 설계, 시스템 구축, 기술지원까지 통합 제공하는 국내 유일 수준의 엔지니어링 역량을 보유하고 있다"며 "경쟁력을 기반으로 MDS테크는 정부 주도의 GPU 도입 사업에서 핵심 공급사로 참여할 가능성이 크다"고 덧붙였다.

최 연구원은 "정부는 국가 전략 차원에서 GPU를 직접 조달하고 민간 사업자에 데이터센터 운영을 위탁하는 방식으로 '소버린AI'를 구축할 계획"이라며 "내년 예산안에는 2조원 규모의 GPU 추가 구매를 포함해 총 5만장 수준의 대규모 인프라 구축 계획이 반영됐다"고 분석했다.



그는 "전 세계적으로 제조업, 물류, 서비스업 전반에 로봇 자동화 수요가 급속히 확대되고 있다"며 "MDS테크가 수혜를 볼 것으로 기대한다"고 설명했다. 이어 "AI 기반 비전 시스템, 자율주행 로봇, 산업용 협동로봇 등은 GPU 기반 연산 능력이 핵심"이며 "엔비디아의 플랫폼 채택이 빠르게 늘어나는 추세"라고 강조했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



