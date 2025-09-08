美 '국경차르' 호먼 "韓기업 단속 같은 대규모 체포 확대"

도널드 트럼프 미국 행정부의 '국경 차르' 톰 호먼이 최근 조지아주의 한국 기업 건설 현장에 대한 대규모 압수수색 및 체포와 같은 단속을 앞으로 더 많이 보게 될 것이라고 7일(현지시간) 경고했다.

호먼은 이날 CNN과의 인터뷰에서 앞으로 현대차 조지아 공장에서 이뤄진 것과 같은 대규모 이민 단속을 확대할 것이냐는 물음에 "짧게 말해서 그렇다"고 답했다.

호먼은 정상적인 비자를 갖추지 않은 불법적 입국과 불법체류 외국인 고용은 범죄에 해당한다며 "우리는 훨씬 더 많은 현장 단속을 할 것"이라고 강조했다. 이어 불법체류 외국인을 저임금으로 고용하는 기업은 부당한 방식으로 비용을 절감함으로써 경쟁을 저해하는 것이라고 짚었다. 이러한 발언은 이번 한국 기업 단속이 불법체류 외국인에 대한 단속인 동시에 불법체류 중인 외국인 노동자를 저임금에 고용하는 기업을 견제하는 조치임을 시사하는 것으로 보인다.

이와 관련, 호먼은 불법 이민으로 미국인들이 일자리를 잃고 급여가 하락하고 있는 것을 직접 경험했다고 말했다. 그는 지붕 수리를 할 때 합법 노동자 고용 업체를 찾기 위해 수많은 업체에 전화를 돌려야 했으며, 부자가 운영하는 한 회사는 경쟁을 감당할 수 없어 20명의 미국 국적자를 해고했다는 얘기를 들었다고 했다.

호먼은 트럼프 행정부의 단속으로 인해 미국이 역사상 가장 안전한 국경을 갖게 됐다고 덧붙였다.

앞서 지난 4일 미국 이민 당국은 조지아주의 현대자동차-LG에너지솔루션 배터리 공장 건설 현장에서 불법체류·고용 단속을 실시해 한국인 300여명 등 475명을 체포했다. 한국 당국자에 따르면 이들은 이르면 10일 한국행 전세기를 탈 예정이다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



