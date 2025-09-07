개원하면 다 '피부과'…일반의 10명 중 8명 '피부과' 신고

민주당 전진숙 의원실 조사

올해 일반의 개원 176곳

올해 동네의원을 개설한 일반의들의 83%는 '피부과'를 진료과목으로 신고한 것으로 집계됐다.

7일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 전진숙 의원실이 건강보험심사평가원에서 받은 자료에 따르면 올해 들어 7월까지 일반의가 신규 개설한 의원급 의료기관은 모두 176곳이다. 지난해 같은 기간(129곳)보다 36.4% 늘었다.

일반의는 의사 국가시험에 합격해 면허를 취득한 후 전공의 과정을 거치지 않은 의사를 가리킨다. 의사 면허 취득 후 인턴·레지던트 과정을 거쳐 시험에 합격하면 특정 과목의 전문의가 된다.

일반의 개원은 지난해 2월 의정 갈등이 불거진 후 증가하는 추세다. 일반의 개설 의원은 2022년 193곳, 2023년 178곳에서 지난해 285곳으로 크게 늘었다. 지난해 의대 증원에 반발해 사직한 전공의 중의 일부가 수련을 포기한 채 일반의로 개원했을 것이라는 추정이 나온다. 올해 하반기 전공의 모집을 통해 전공의 상당수가 복귀하면서 전공의 수가 사직 사태 전의 76.2% 수준을 회복했지만, 복귀하지 않은 전공의 중 일부는 개원가에 남아있을 가능성도 있다.

전문과목이 없는 일반의의 경우 의원을 개설할 때 확보한 시설, 장비 등에 따라 진료과목을 신고한다. 신고하는 진료과목의 개수 제한은 없다. 올해 일반의 개원 의원 176곳은 1곳당 2.4개씩 총 421과목을 신고했는데, 이 가운데 피부과 신고가 146건으로 가장 많았다. 전체 176곳의 83%가 진료과목에 피부과를 포함시킨 셈이다. 이어 성형외과 49건, 가정의학과 42건, 내과 33건, 정형외과 30건 등의 순이었다.

미용 시술 등 비급여 항목이 많은 피부과는 상대적으로 고수익이 가능한 데다 사법 리스크 등도 적어 일반의뿐 아니라 타과 전문의도 자신의 전공을 표시한 전문의원 대신 일반의원을 개설해 피부과 진료를 보는 경우도 늘고 있다.

한편, 올해 일반의가 개설한 의원 10곳 중 7곳은 수도권에 몰려 있다. 서울 72곳(40.9%), 경기 39곳(22.2%), 인천에 12곳(6.8%)이 문을 열었다. 특히 서울 강남구(28곳)와 서초구(10곳)에 전체의 21.6%가 몰렸다.

전진숙 의원은 "전공의 복귀가 인기 과목에 집중되는 등 양극화가 심화하고 있는데 신규 개설된 일반의 의원도 인기 과목 쏠림이 나타나고 있다"며 "필수 의료 공백이 없도록 대책 마련이 필요하다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>