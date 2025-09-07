트럼프 지시에 美 국방부, '전쟁부'로 홈피 신속 개편

미국 국방부가 도널드 트럼프 대통령의 행정명령에 따라 '전쟁부(Department of War)'라는 새 명칭을 즉각 사용하기 시작했다.

6일(현지시간) 국방부 홈페이지 상단에서 '국방부(Department of Defense)'라는 기존 명칭은 사라지고 '전쟁부'로 대체됐다. 홈페이지 주소도 'www.defense.gov'에서 'www.war.gov'로 바뀌었다.

트럼프 대통령이 트루스소셜에 올린 '전쟁부' 문장. @realDonaldTrump 계정 캡처 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 전날 미국이 앞으로 전쟁에서 승리하려면 부처 이름부터 바꿔야 한다며 국방부를 전쟁부로 개명하는 행정명령에 서명했다. 국방부는 곧바로 홈페이지 첫 화면에 '트럼프, 국방부를 전쟁부로 개명'이라는 기사를 띄우며 새 이름을 홍보했다.

국방부는 백악관 자료를 인용해 "'국방부'가 방어만을 강조한다면, '전쟁부'는 준비 태세와 결의를 더욱 분명하게 드러낸다"고 설명했다. 또 "전쟁부라는 이름을 복원하면 이 부서가 국가 이익에 대한 더욱 집중하게 되고, 적국에 미국의 이익을 확보하기 위해 전쟁을 수행할 준비가 돼 있다는 신호를 보낼 수 있다"고 했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 '트루스소셜'에 새 문장도 공개했다. 미국의 상징인 흰머리수리가 중앙에 배치된 기존 문장에서 상단 명칭만 '전쟁부'로 교체한 형태다.

'전쟁부'로 이름을 바꾼 미국 국방부 홈페이지. 미 국방부 홈페이지 캡쳐 원본보기 아이콘

행정명령은 피트 헤그세스 국방장관 등 당국자들이 '전쟁부 장관', '전쟁부 부장관' 같은 명칭을 공식 문서와 의전에서 사용할 수 있도록 허용했다. 아울러 모든 정부 부처와 기관이 이를 인식하고 수용해야 한다고 지시했다. 헤그세스 장관에게는 부처 명칭을 영구적으로 바꾸기 위한 행정·입법 절차를 권고하도록 했다.

정부 부처 명칭 변경에는 의회 입법이 필요하다. 그러나 '전쟁부'라는 이름을 우선 보조적으로 쓰도록 하면서 당장은 입법 절차를 피한 모양새다.

전쟁부는 미국 역사에서 생소한 이름이 아니다. 1789년 설치돼 150년 넘게 유지되다가 1947년 해리 트루먼 대통령이 육군과 공군을 분리하고 해군을 통합하면서 국방부로 바뀌었다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



