본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

[속보] 조국혁신당 사무총장 사퇴…성 비위 사건 논란 사과

최서윤기자

입력2025.09.07 11:13

수정2025.09.07 11:21

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보] 조국혁신당 사무총장 사퇴…성 비위 사건 논란 사과
AD
원본보기 아이콘

[속보] 조국혁신당 사무총장 사퇴…성 비위 사건 논란 사과





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"못생긴 사람 만날래요"…요즘 MZ들 사이 급부상한 '슈렉킹' "못생긴 사람 만날래요"…요즘 MZ들 사이 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

고소영 마시는 '이 주스' …노년층에 효과

"미용주사 맞으러 한국행" 제니퍼 애니스턴도 반했네

"벌레가 키스하면 전염"…美 샤가스병 확산에 '비상'

'어쩔수가 없다' 수상 불발…李대통령 "수상 여부 떠나 우리 영화 위상 높여"

출소 5일 만에 또 연락… 스토킹한 50대의 최후

"본업 대신 부업에 열정 쏟자"…Z세대가 바꾼 일 공식

서울시, 매크로 원천 차단… 한 달만에 13만건 적발

새로운 이슈 보기