강태영 농협은행장, 런던지점 개점식 참석

오규민기자

입력2025.09.07 10:05

알리스터 킹 런던금융특구 시장 등
130명 참석

NH농협은행이 5일 영국에서 런던지점 개점식을 개최했다고 밝혔다. 이날 개점식에는 강태영 농협은행장, 알리스터 킹 런던금융특구 시장, 한승호 주영대한민국 총영사대리 등 130여명이 참석했다.


농협은행 런던지점은 농협은행 첫 번째 유럽권역 점포로서 2021년 런던사무소를 개소하면서 지점 설립을 본격화했다. 올해 7월 지점 설립 인가를 획득해 지난 7월 15일에 영업을 개시했다.

농협은행은 런던지점을 통해 EMEA(유럽·중동·아프리카)지역 글로벌 투자은행(IB)사업 확대를 위한 교두보를 마련하고, 유럽에 진출한 한국계 기업과 아시아와의 금융 연결을 모색하는 현지기업을 대상으로 기업금융서비스를 제공한다는 계획이다.


강 행장은 "런던지점의 성공적 개점을 위해 노력한 임직원들의 노고에 감사하다"며 "런던지점을 농협은행 글로벌 IB사업 도약의 전략적 요충지로 성장시키겠다"고 말했다.

5일 농협은행 강태영 은행장이 런던지점 개점식에서 환영사를 하고 있다. 농협은행 제공

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

