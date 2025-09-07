본문 바로가기
경기도, 체납자 압류품 공매통해 4억8백만원 징수

이영규기자

입력2025.09.07 10:02

경기도가 체납자 압류품 공매를 통해 4억여원을 징수했다.


경기도는 지난달 25~27일 고액 체납자 압류 물품 전자 공개경매를 진행해 낙찰 금액 2억7800만원과 공매 입찰 전 체납자의 자진 납부액 1억3000만원 등 총 4억800만원을 징수했다고 7일 밝혔다.

경기도는 지난 2월부터 시군과 합동으로 고액·상습 체납자에 대한 가택수색을 실시해 명품 시계, 귀금속 등 고가 동산 502점을 압류·확보했다. 이후 온라인 입찰(8월 25~27일), 낙찰자 발표(8월29일), 낙찰 대금 납부(9월1일) 등을 거쳐 최종 징수액을 확정했다.


이번 공매는 스마트폰이나 PC로 간편하게 참여할 수 있어 2710명이 2만여 건의 입찰을 진행하는 등 높은 관심을 보였다.


경기도청

원본보기 아이콘

낙찰 물품 중 피아제 시계는 최저입찰가 1080만원보다 40%가량 높은 1510만원에 낙찰됐다.

이 밖에도 순금 팔찌(610만원), 롤렉스 시계(440만원), 샤넬 가방(320만원) 등이 낙찰자를 찾았다. 시중가 130만원이 넘는 로얄살루트 38년산도 87만원에 낙찰돼 눈길을 끌었다.


경기도는 이번 공매에서 유찰된 물품 64점을 포함해 오는 11월 '제2차 압류 동산 전자 공매'를 진행한다.


노승호 경기도 조세정의과장은 "이번 공매 물품은 모두 납세 의무를 회피한 고질 체납자 거주지에서 압류한 것"이라며 "성실한 납세자가 존중받는 사회를 만들기 위해 빈틈없는 조세행정과 강도 높은 체납처분을 지속하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
