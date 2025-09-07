카드 부가서비스료 월 7900원씩 3년간 샜다…"가입주의"

금감원 '대출상품·신용카드 주요 민원사례' 공개

대출상품 중도상환 수수료폭탄…계약시 신중해야

A씨는 매달 마트·편의점 할인 서비스 등을 제공한다는 카드사 전화를 2022년 받은 뒤 무심코 동의했다. 매달 7900원씩 3년간 돈이 빠져나간 사실을 최근 알게 돼 전액 환불 요청했으나 거절당했다.

서울 영등포구 여의도 금융감독원 서울본원. 금감원 AD 원본보기 아이콘

금융감독원은 대출상품 선택 및 신용카드 주요 민원사례를 7일 공개했다.

A씨처럼 카드사 부가서비스에 무심코 가입했다간 환불받기 어려울 수 있다. 급하게 동의하지 말고 상품 설명을 충분히 들은 뒤 유료 부가서비스 가입 여부를 정해야 한다.

콜센터, 카드 명세서, 모바일 애플리케이션 및 홈페이지, 우편·모바일 명세서 등을 통해 서비스 가입 여부와 이용 내역 등을 확인한 뒤 카드사 앱, 홈페이지 등을 통해 해지하면 된다.

리볼빙(일부 결제금액 이월약정), 장기카드대출(카드론), 단기카드대출(현금서비스) 등을 남용하면 신용평가에 악영향을 미칠 수 있어 조심해야 한다.

B씨는 신용카드 리볼빙을 활용했다. 리볼빙은 카드 이용 대금 일부만 결제하고 나머지는 다음 달로 넘기는 서비스다.

B씨는 결제계좌 잔고가 미결제 카드이용 대금보다 많은 달에도 대금 일부만 인출된 데다 높은 리볼빙 수수료까지 내야 했다며 환급을 요구했으나 거절당했다.

소비자는 리볼빙 서비스 이용 중 자금 여유가 생겨 이용 대금을 전액 상환하길 원할 경우 카드사에 별도로 요청해야 한다.

캐피털사 자동차담보 대출 등을 활용할 때는 금리만 따지지 말고 중도상환 수수료 조건도 고려해야 한다.

C씨는 지난 4월 캐피털사에서 4400만원(만기 4년) 자동차담보 대출을 받고 한 달 뒤 전액 상환했다. 이 과정에서 경과이자(28만6000원)보다 높은 중도상환수수료(79만2000원)를 내게 돼 민원을 제기했으나 받아들여지지 않았다.

소비자는 대출상품 선택 시 중도상환수수료 요율, 적용기간, 면제조건 등을 따져봐야 한다. 대출 후 3년이 지나면 중도상환 수수료가 면제되지만 중간에 대출금을 늘릴 경우 증액 시점 기준으로 기간이 재산정되니 주의해야 한다.

금감원 관계자는 "카드 부가서비스 충동 가입, 카드사 대출상품 남용 등으로 신용평가에서 어려움을 겪고, 급하게 대출 받았다가 중도상환 수수료 때문에 갚아야 하는 돈이 늘어나는 경우가 많다"며 "민원 사례와 유의 사항을 숙지해 피해를 예방해야 한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



