신한은행, 땡겨요 상생DAY 개최…정상혁 "지역경제의 든든한 파트너될 것"

정부·지자체와 서비스 성과 및 전국 확대방안 논의

신한은행은 공공배달앱인 '땡겨요' 출시 이후의 성과와 향후 협력 방안을 논의하기 위해 정부·지방자치단체와 함께 '땡겨요 상생 DAY'를 개최했다고 7일 밝혔다.

지난 5일 서울시 중구 소재 신한은행 본점에서 진행된 '땡겨요 상생 DAY' 행사에서 정상혁 신한은행장이 행사 참석자들에게 인사말을 전하는 모습. 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 5일 열린 행사에는 중소벤처기업부와 농림축산식품부를 비롯해 협약 지방자치단체와 기관이 참석했다. 이 자리에서는 ▲정부부처 및 지자체 협업 사례 ▲'땡배달' 서비스 ▲가맹점 전용 이차보전대출 등이 소개됐으며, 전국 확대 계획에 대한 의견을 교환했다.

지자체 협업 우수사례로는 서울시의 '서울배달+가격제'와 땡겨요 전용상품권(15% 할인)을 통한 소비자 혜택 강화 사례가 소개됐다. 이 외에 원주시의 배달앱 소상공인 비상대책위원회 구성 및 지자체·소상공인·라이더 협력 홍보사례, 춘천시의 민관협력배달앱 지원사업과 농식품부의 공공배달앱 활성화 사업 선정 사례가 소개됐다.

신한은행은 '땡겨요'를 이용한 우수 소비자와 가맹점주에게 감사패를 전달했다.

정상혁 신한은행장은 "이번 행사를 계기로 참여기관 및 지자체와 긴밀한 협력을 바탕으로 지역경제를 뒷받침하는 든든한 파트너가 되겠다"며 "앞으로도 지역과 함께 성장하는 상생 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 '땡겨요'는 지자체 및 지역신용보증재단과 협력해 '땡겨요 이차보전대출'을 확장하고 있다. 지난 7월 서울 지역 소상공인을 대상으로 200억원 규모의 금융지원 프로그램을 시작했으며, 8월에는 부산, 9월에는 충청남도·대전으로 확대했다.





