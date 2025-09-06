최소 26명 돈 몰래 빼갔는데…'같은 동네' 말고 공통점 못 찾아 '수사 미궁'

악성 링크 접속·앱 설치 정황 없어

광명·금천서 피해금액 2500만원 넘어

수도권 특정 지역 KT 이용자들이 해킹으로 추정되는 범죄로 휴대전화 소액결제 피해를 본 가운데 사건 경위에 대한 의문이 풀리지 않고 있다.

6일 연합뉴스에 따르면 경기남부경찰청 사이버수사대는 기존 광명 소액결제 사건과 최근 서울 금천구에서 발생한 유사 사건을 병합해 수사할 방침이라고 밝혔다. 경찰이 파악한 광명 사건 피해자 수는 26명, 금천 사건 관련 접수된 신고는 14건이다.

앞서 경기도 광명시에서는 지난달 27~31일 주로 새벽 시간대 휴대전화로부터 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등 명목으로 수십만원이 빠져나갔다는 경찰 신고가 접수됐다. 해당 사건은 모바일 상품권 80만 4000원 충전 등 모두 62차례에 걸쳐 발생했으며, 피해 규모는 1769만원이었다. 피해자들은 모두 광명시 소하동에 거주하고 있었으며, 일부는 같은 아파트에 사는 것으로 확인됐다.

하지만 지난달 26일~지난 5일 비슷한 수법으로 800만원가량의 피해를 봤다며 서울 금천구에서 경찰 신고가 접수됐다. 이번 사건이 알려지며 뒤늦게 피해 사실을 인지하고 추가 신고에 나서기로 한 인원도 있어 피해 규모가 더욱 커질 가능성도 있다.

해당 사건이 더욱 미궁 속으로 빠져든 이유는 이번 사건 피해자들이 특정 링크에 접속하거나 악성 앱을 설치한 사례가 확인되지 않은 것으로 전해졌기 때문이다. 또 경찰은 피해가 발생한 휴대전화를 개통한 대리점을 확인했다. 이용자들이 모두 KT 이용자이고 가까운 거리에 거주하고 있는 만큼 특정 대리점에서 범행했을 가능성을 염두에 둔 것이다. 그러나 피해자들이 휴대전화를 개통한 대리점은 모두 달랐으며, 개통 대리점을 기억하지 못하는 경우도 있었다. 통상 스미싱 범죄와는 사건 양상이 다른 만큼 개통 과정에서 범행을 저질렀을 가능성을 살폈으나, 확실한 단서를 파악하지는 못한 것이다.

피해자 가운데에는 KT 전산망을 통하는 알뜰폰 요금제 이용자도 있었던 것으로 전해졌다. 기지국과 중계기 등 네트워크 장비를 해킹하는 해커가 이번 사건처럼 비교적 소액의 범죄 수익을 노리고 범행하는 경우는 드물어 사건 경위를 둘러싼 의문이 깊어지고 있다.

경찰 관계자는 "휴대전화 개통 경로에 대한 내용은 일단 피해자들의 진술에 근거해 확인한 것으로, 관련 조사가 더 필요한 단계"라며 "사건 경위와 관련해 여러 가지 가능성을 열어두고 수사 중"이라고 밝혔다.





