본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

신상진 시장 "저출생 선제적 대응…아이 낳고 기르기 좋은 성남 만들 것"

이종구기자

입력2025.09.06 18:45

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신상진 성남시장, '2025년 저출생 극복 콘텐츠 공모전' 시상식 참석

신상진 성남시장은 6일 성남시청 누리홀에서 개최된 '2025년 저출생 극복 콘텐츠 공모전' 시상식에 참석해 수상자들을 격려했다.

신상진 성남시장이 2025년 저출생 극복 콘텐츠 공모전’ 시상식에 참석해 인사말을 전하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 2025년 저출생 극복 콘텐츠 공모전’ 시상식에 참석해 인사말을 전하고 있다. 성남시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 공모전은 시민들의 창의적인 아이디어를 통해 저출생 문제에 대한 사회적 관심을 높이고, 범시민 공감대를 조성하기 위해 지난 4월부터 7월까지 4개월간 진행됐다.


신상진 시장은 축사에서 "공모전에 참여해주신 모든 분과 수상자 여러분께 진심으로 감사하고 축하드린다"며 "저출생 문제는 사회 전반에 장기적 영향을 미치는 만큼 선제적 대응이 필수적"이라고 강조했다.

신상진 성남시장이 2025년 저출생 극복 콘텐츠 공모전’ 시상식에 참석해 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 2025년 저출생 극복 콘텐츠 공모전’ 시상식에 참석해 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

원본보기 아이콘

이어 "저출생 문제 해결에는 범국가적 정책이 중요하지만, 성남시는 지자체 차원에서 할 수 있는 노력을 선도적으로 추진하고 있다"고 덧붙였다.

신상진 시장은 성남시 대표 저출생 대응 정책으로 △청춘남녀 간 만남의 기회를 마련해 결혼·출산으로 이어지도록 하는 '솔로몬 선택' △초중고 저출생 인식개선 교육 △맞벌이 가정의 돌봄공백 해소를 위한 '해님달님 놀이터' 조성 등을 소개하며 "결혼에 대한 인식을 개선하고 아이 낳고 기르기 좋은 성남 만들기에 지속 노력하겠다"고 말했다.

신상진 성남시장이 ‘2025년 저출생 극복 콘텐츠 공모전’ 시상식에 참석해 노력상을 받은 미취학 참여자와 사진촬영을 하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 ‘2025년 저출생 극복 콘텐츠 공모전’ 시상식에 참석해 노력상을 받은 미취학 참여자와 사진촬영을 하고 있다. 성남시 제공

원본보기 아이콘

이날 시상식은 성남시립교향악단의 식전 공연을 시작으로 4개 부문 36명에 대한 시상, 기념촬영, 축사, 전시 관람 순으로 진행됐다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"못생긴 사람 만날래요"…요즘 MZ들 사이 급부상한 '슈렉킹' "못생긴 사람 만날래요"…요즘 MZ들 사이 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'이정재 최대주주' 아티스트유나이티드, 40억대 손배 승소

"14억짜린데"…호화 요트 물에 띄우자마자 15분 만에 '침몰'

"너 잘못 걸렸어"…롤렉스 시계 노린 강도 물리친 美 80대

"미쳤다 얘네" 난리더니…다이소, 이번엔 5000원 스피커

심수봉, 故김재규 재심 증인되나 "10·26 생존 목격자"

젤렌스키, 모스크바 오라는 푸틴에 "키이우로 와라"

유럽 노리는 中 로봇청소기…전략은 '축구스타'

새로운 이슈 보기