조국 "성 비위 사건, 옥중이라 개입 못한 것" 해명

옥중 상황 내세워 해명

내년 지방선거 전략도 제시

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 당내에서 불거진 성 비위 사건에 대해 사과하고 재발 방지 대책 마련에 동참하겠다고 밝혔다. 그는 사건 발생 당시 옥중에 있어 당무에 관여할 수 없었던 상황이었다고 해명했다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 1일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2025.9.1 김현민 기자

조 원장은 6일 경향티비 유튜브에 출연해 "성 비위 사건이 발생했을 때 옥중에 있었고 당무를 이래라저래라할 수 없는 처지였다"고 주장했다. 이어서 "석방 이후 여러 일정이 잡혔고 그 과정에서 저라도 빨리 만나 소통했으면 어땠을까 한다"며 "잡힌 일정을 마치면 연락드리고 봬야겠다고 그분의 대리인과 소통했는데 만남이 있기 전 이런 일이 있어 안타깝다"고 덧붙였다.

이 발언은 최근 강미정 조국혁신당 대변인이 성추행 피해자들을 당이 외면하고 있다며 탈당 기자회견을 연 것에 대한 입장 표명이다. 강 대변인은 조 원장에게 직접 피해 사실을 알렸으나 아무런 답변을 듣지 못했다고 밝히면서 "침묵도 제가 해석해야 할 메시지라고 생각한다"고 말했다. 이에 조 원장은 페이스북을 통해 비당원 신분이었기 때문에 할 수 있는 일이 없었다고 해명한 바 있다.

당내 성 비위 의혹은 지난 4월 고소장이 접수된 이후 5개월이 지났음에도 아직 결론이 나지 않은 상태다. 강 대변인은 상급자였던 A씨를 성폭력처벌법상 업무상 위력에 의한 추행 혐의로 고소했으며, A씨는 경찰 조사에서 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

"내년 지방선거, 수도권은 민주당과 협력...호남에선 경쟁"

조 원장은 내년 지방선거와 관련해 더불어민주당과의 협력 방침을 밝혔다. 그는 서울, 경기, 인천 등 국민의힘과 경쟁하는 지역에서는 민주당과 공조해 국민의힘 소속 단체장이 당선되는 것을 막아야 한다고 강조했다. "과거 정의당처럼 끌고 가 이만큼의 (작은) 차이로 국민의힘이 당선되는 것은 애초에 상상하지 말라 단언한다"고 말했다.

다만 호남 지역에 대해서는 "국민의힘 계열 정당에서 (호남지역) 광역단체장이 한 번도 없는 것으로 안다"며, "그런 경우 민주당과 경쟁하는 게 호남에 도움 된다고 판단한다"고 말해 경쟁 가능성을 시사했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



