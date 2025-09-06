본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

조국 "성 비위 사건, 옥중이라 개입 못한 것" 해명

김은하기자

입력2025.09.06 17:25

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

옥중 상황 내세워 해명
내년 지방선거 전략도 제시

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 당내에서 불거진 성 비위 사건에 대해 사과하고 재발 방지 대책 마련에 동참하겠다고 밝혔다. 그는 사건 발생 당시 옥중에 있어 당무에 관여할 수 없었던 상황이었다고 해명했다.


조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 1일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2025.9.1 김현민 기자

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 1일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2025.9.1 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

조 원장은 6일 경향티비 유튜브에 출연해 "성 비위 사건이 발생했을 때 옥중에 있었고 당무를 이래라저래라할 수 없는 처지였다"고 주장했다. 이어서 "석방 이후 여러 일정이 잡혔고 그 과정에서 저라도 빨리 만나 소통했으면 어땠을까 한다"며 "잡힌 일정을 마치면 연락드리고 봬야겠다고 그분의 대리인과 소통했는데 만남이 있기 전 이런 일이 있어 안타깝다"고 덧붙였다.

이 발언은 최근 강미정 조국혁신당 대변인이 성추행 피해자들을 당이 외면하고 있다며 탈당 기자회견을 연 것에 대한 입장 표명이다. 강 대변인은 조 원장에게 직접 피해 사실을 알렸으나 아무런 답변을 듣지 못했다고 밝히면서 "침묵도 제가 해석해야 할 메시지라고 생각한다"고 말했다. 이에 조 원장은 페이스북을 통해 비당원 신분이었기 때문에 할 수 있는 일이 없었다고 해명한 바 있다.


당내 성 비위 의혹은 지난 4월 고소장이 접수된 이후 5개월이 지났음에도 아직 결론이 나지 않은 상태다. 강 대변인은 상급자였던 A씨를 성폭력처벌법상 업무상 위력에 의한 추행 혐의로 고소했으며, A씨는 경찰 조사에서 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 알려졌다.


"내년 지방선거, 수도권은 민주당과 협력...호남에선 경쟁"

조 원장은 내년 지방선거와 관련해 더불어민주당과의 협력 방침을 밝혔다. 그는 서울, 경기, 인천 등 국민의힘과 경쟁하는 지역에서는 민주당과 공조해 국민의힘 소속 단체장이 당선되는 것을 막아야 한다고 강조했다. "과거 정의당처럼 끌고 가 이만큼의 (작은) 차이로 국민의힘이 당선되는 것은 애초에 상상하지 말라 단언한다"고 말했다.

다만 호남 지역에 대해서는 "국민의힘 계열 정당에서 (호남지역) 광역단체장이 한 번도 없는 것으로 안다"며, "그런 경우 민주당과 경쟁하는 게 호남에 도움 된다고 판단한다"고 말해 경쟁 가능성을 시사했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"못생긴 사람이 인기 많대요"…요즘 MZ 연애 트렌드라는 '슈렉킹' "못생긴 사람이 인기 많대요"…요즘 MZ 연애 트렌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'이정재 최대주주' 아티스트유나이티드, 40억대 손배 승소

"14억짜린데"…호화 요트 물에 띄우자마자 15분 만에 '침몰'

"너 잘못 걸렸어"…롤렉스 시계 노린 강도 물리친 美 80대

"미쳤다 얘네" 난리더니…다이소, 이번엔 5000원 스피커

심수봉, 故김재규 재심 증인되나 "10·26 생존 목격자"

조국 "성 비위 사건, 옥중이라 개입 못한 것" 해명

"대만해협 통과한 캐나다·호주 군함…중국 군 상황 통제"

새로운 이슈 보기