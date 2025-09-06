"존중·사랑받는 존재"…李대통령 부부, 영락보린원 원생과 '킹 오브 킹스' 영화 관람

원생 30여 명과 영화 관람 후 셀카 찍는 시간도 가져

찰스 디킨스 소설 바탕으로 예수 가르침 재해석한 작품

이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일 오후 서울 용산구 소재 한 영화관에서 영락보린원 원생 30여 명과 함께 한국 애니메이션 '킹 오브 킹스(The King of Kings)'를 관람했다고 안귀령 대통령실 부대변인이 밝혔다.

'킹 오브 킹스'는 찰스 디킨스의 소설 '우리 주님의 생애(The Life of Our Lord)'를 바탕으로 예수 그리스도의 삶과 가르침을 현대적 감각으로 재해석한 작품이다.

안 부대변인은 서면 브리핑을 통해 "영화 관람에 앞서 이 대통령과 김 여사는 별도의 시간을 마련해 원생들과 대화를 나눴다"면서 "아이들은 대통령과 함께 영화를 본다고 해서 엄청 기대하고 왔다면서 설렘을 드러냈다"고 전했다.

또 이 대통령 부부와 원생들은 좋아하는 캐릭터가 무엇인지, 어떠한 팝콘을 선호하는지 등 솔직하고 엉뚱한 질문으로 함께 웃기도 했다고 안 부대변인은 설명했다.

이 대통령 부부는 원생들과 함께 팝콘을 먹으며 영화를 관람한 이후 원생들에게 재미있게 봤는지 물으며 일일이 셀카도 찍는 시간도 가졌다. 이 대통령은 "아이들에게 단순한 영화 감상이 아니라 자신이 존중받고 사랑받는 존재임을 확인하는 귀중한 경험이 될 것으로 기대한다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>