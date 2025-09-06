트럼프, '국방부'를 '전쟁부'로 개명…"가장 강력한 군대 가지고 있음을 보여준다"

1947년까지 사용하던 '전쟁부'로 회귀

보조 명칭 사용…공식 개명은 의회 입법 필요

도널드 트럼프 미국 대통령이 국방부(Department of Defense)의 명칭을 '전쟁부'(Department of War)로 변경하는 행정명령에 서명했다.

5일(현지시간) 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 국방부는 전쟁부로, 국방장관은 전쟁장관으로 명칭을 변경하는 행정명령에 서명했다. 이 조처로 국방부는 78년 만에 전쟁부로 회귀했다. 다만 백악관 팩트시트에 따르면 행정명령은 국방부가 '전쟁부 장관', '전쟁부', '전쟁부 부장관' 같은 보조적인 명칭을 공식 문서와 행사 등에서 사용하는 것을 허용하고, 모든 행정 부처와 기관에 이런 보조 명칭을 인정하고 수용하라는 내용이었다. 전쟁부를 보조 명칭으로 쓰게 한 이유는 정부 부처 명칭을 공식적으로 바꾸려면 의회의 입법 절차가 필요하기 때문이다.

국방부는 1947년 의회가 의결한 법률에 따라 설립되었기 때문에 명칭 변경에는 의회의 서명이 필요할 것으로 보인다. 의회가 이를 승인할 것으로 보냐는 물음에 트럼프 대통령은 "이제 알아볼 것이다"라며 "그들이 꼭 해야 하는지 모르겠지만, 우리는 매우 강력하게 추진할 것이다"라고 주장했다.

앞서 미국 역사에서 전쟁부는 1789년부터 1947년까지 존재했다. 해리 트루먼 당시 미국 대통령은 1947년 전쟁부를 육군과 공군으로 분리하고 독립적으로 운영되던 해군을 통합했다. 이어 그는 새롭게 구성된 내각급 기관의 명칭을 '국방부'로 정했다.

트럼프 대통령은 "우리는 1차 세계대전도, 2차 세계대전도 이겼다. 그 전과 그 사이의 모든 전쟁도 이겼다"면서 "그런데 우리는 '깨어남'을 선택했고 부처 이름을 국방부로 바꿔버렸다. 이제 우리는 '전쟁부'로 돌아갈 것"이라고 말했다. 그러면서 "이것이 우리가 가장 강력한 군대를 가지고 있음을 보여준다고 생각한다"라고 이야기했다.

미국이 2차 세계 대전 이후 한국전쟁, 베트남전쟁, '테러와의 전쟁'에서 결정적으로 승리하지 못한 이유가 전투력 강화보다 정치적 올바름을 추구했기 때문이라고 주장하며 부처 개명을 강조한 것이다.

이번 행정명령은 트럼프 대통령이 2기 행정부를 시작한 뒤 200번째로 서명한 행정명령이다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



