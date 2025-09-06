본문 바로가기
'주장 논란' 손흥민 "불편할 것 없어…제 위치서 최선 다할 뿐"

박승욱기자

입력2025.09.06 11:58

최근 대한민국 축구 국가대표팀의 주장 교체 가능성이 제기된 가운데 '캡틴' 손흥민(로스앤젤레스FC)은 "불편해할 것은 없고 현재에 충실할 것"이라고 강조했다.


한국 축구 국가대표 손흥민이 5일(현지시간) 미국 뉴저지주 해리슨 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

손흥민은 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 해리슨의 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 주장직 논란과 관련해 "제가 불편해할 것은 없다"며 "홍명보 감독님과 따로 얘기를 나누기도 했지만 제가 이 자리에서 얘기할 것은 없을 것 같다"고 밝혔다.

그는 "제 위치에서 최선을 다해 팀을 도울 것"이라며 "저희가 앞으로 더 잘해야겠죠"라고 말했다.


2026 북중미 월드컵 모드로 돌입하는 이번 A매치를 앞두고 대표팀에는 주장 논란이 불거졌다. 홍 감독이 대표팀 명단 발표 기자회견 중 "개인과 팀을 위해 어떤 선택을 하느냐가 중요한 시점"이라며 "시작부터 주장을 바꾼다, 안 바꾼다 결정은 하지 않겠지만 꾸준히 고민해야 할 것"이라고 말하면서다.


손흥민은 '리더십을 시험받고 있다고 생각하나'라는 질문에는 그렇지 않다고 답했다. 그러면서 "선수들은 각자 위치에서 최선을 다하고 어떻게 하면 팀을 더 도울까 고민한다"며 "제 기량이나 경험을 전해주고 잘 받아들이게 하는 게 제 역할인 것 같다"고 전했다.

대표팀은 7일 이 경기장에서 미국과 A매치 첫 경기를 치른다. 상대 팀 미국의 마우리시오 포체티노 감독은 토트넘 시절 손흥민과 장기간 호흡을 맞춘 사이로 이들의 만남에도 관심이 쏠리고 있다.


손흥민은 "포체티노 감독님은 제 '은사'라고 생각할 정도로 많은 것을 가르쳐주신 분이며, 제가 큰 존경심을 갖고 있다"며 "상대편이지만, 다시 만날 수 있어서 너무나도 기쁘게 생각한다"고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
