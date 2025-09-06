인천 교사, 수업용 드론 팔아 2000만 원 챙겼다…'파면'

인천시교육청, 공금 횡령 혐의로 파면 결정

교사는 징계·형사 처벌에 모두 불복

수업용 기자재를 빼돌려 중고 거래 사이트에서 판매한 초등학교 교사가 결국 교단에서 쫓겨났다. 인천시교육청은 공금을 횡령한 혐의로 해당 교사에게 가장 높은 수위의 징계인 '파면'을 결정했다.

수업 기자재를 중고 물품 거래 사이트에서 팔아 2000만원을 챙긴 초등학교 교사가 파면된 사실이 뒤늦게 확인됐다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관).

6일 인천시교육청에 따르면, 지난 6월 징계위원회를 열고 인천의 한 초등학교 교사 A씨에 대해 파면 처분을 의결했다. A씨는 2023년 9월부터 지난해까지 자신이 재직했던 두 학교에서 드론, 카메라 등 교육용 물품을 여러 차례 중고로 판매해 2112만 원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

A씨의 범행은 지난해 학교 자체 점검 과정에서 일부 기자재가 사라진 것을 확인하면서 드러났다. 학교 측은 곧바로 시 교육청에 이 사실을 알리고 경찰에 A씨를 고발했다. 시 교육청의 감찰 결과, A씨는 인사 발령으로 옮긴 다른 학교에서도 비슷한 수법으로 범행을 저지른 사실이 추가로 확인됐다.

수사 과정에서 A씨는 횡령 의혹이 제기된 후 가로챈 금액의 일부를 변제한 것으로 알려졌다. 검찰은 A씨를 업무상 횡령 혐의로 벌금 500만 원에 약식 기소했다. 약식 기소는 재판 없이 벌금형을 내릴 수 있는 절차지만, A씨는 이 처벌에 불복해 지난 2일 정식 재판을 청구했다.

징계 결과에 대해서도 A씨는 받아들이지 않는 태도를 보였다. 그는 교육청의 파면 결정에 불복해 교원소청심사위원회에 소청 심사를 제기한 것으로 전해졌다.

인천시교육청 관계자는 "최근 5년간의 기록을 조사해 A씨의 공금 횡령 사실을 확인했다"면서도 구체적인 내용에 대해서는 밝히기 어렵다고 전했다.





