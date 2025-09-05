與 '성비위 2차 가해' 최강욱 조사 중…대면 조사 예정

이언주 "당, 신속한 조치해야"

더불어민주당이 조국혁신당 성 비위 사건과 관련해 '2차 가해' 발언 논란이 제기된 최강욱 당 교육연수원장에 대한 진상조사에 착수했다.

최강욱 당 교육연수원장 AD 원본보기 아이콘

5일 민주당 박수현 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 "당 윤리감찰단이 (최 원장) 본인에게 경위서 제출을 요구했고, 오늘 바로 본인 대면조사가 예정돼 있다"고 말했다.

박 수석대변인은 "대면 조사 결과가 나온 뒤 앞으로의 절차나 조치들이 정해지지 않겠느냐"며 "오늘은 정청래 대표가 지시한 신속한 조사가 이뤄지는 과정"이라고 설명했다.

이언주 최고위원은 이날 페이스북에서 "민주당 교육연수원장이 왜 다른 당에서 물의를 일으켜 우리를 난감한 상황에 끌어들이느냐"며 "당의 신속한 조치가 필요하다"고 촉구하기도 했다.

최 원장은 지난달 31일 혁신당 대전·세종시당 행사 강연에서 혁신당 성 비위 사건을 두고 "지금 성 비위가 어떻든 (사건) 사실관계를 아는 분이 몇분이나 될까. 남 얘기를 다 주워듣고 떠드는 것"이라며 "좋아하는 누가 하는 말이 맞는 것 같다는 것은 자기 생각이 아닌 개돼지의 생각"이라고 비유해 논란을 샀다. 이후 정 대표는 당 윤리감찰단에 최 원장에 대한 긴급 진상조사를 지시했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>