본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

與 '성비위 2차 가해' 최강욱 조사 중…대면 조사 예정

이서희기자

입력2025.09.05 20:33

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이언주 "당, 신속한 조치해야"

더불어민주당이 조국혁신당 성 비위 사건과 관련해 '2차 가해' 발언 논란이 제기된 최강욱 당 교육연수원장에 대한 진상조사에 착수했다.

최강욱 당 교육연수원장

최강욱 당 교육연수원장

AD
원본보기 아이콘

5일 민주당 박수현 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 "당 윤리감찰단이 (최 원장) 본인에게 경위서 제출을 요구했고, 오늘 바로 본인 대면조사가 예정돼 있다"고 말했다.


박 수석대변인은 "대면 조사 결과가 나온 뒤 앞으로의 절차나 조치들이 정해지지 않겠느냐"며 "오늘은 정청래 대표가 지시한 신속한 조사가 이뤄지는 과정"이라고 설명했다.

이언주 최고위원은 이날 페이스북에서 "민주당 교육연수원장이 왜 다른 당에서 물의를 일으켜 우리를 난감한 상황에 끌어들이느냐"며 "당의 신속한 조치가 필요하다"고 촉구하기도 했다.


최 원장은 지난달 31일 혁신당 대전·세종시당 행사 강연에서 혁신당 성 비위 사건을 두고 "지금 성 비위가 어떻든 (사건) 사실관계를 아는 분이 몇분이나 될까. 남 얘기를 다 주워듣고 떠드는 것"이라며 "좋아하는 누가 하는 말이 맞는 것 같다는 것은 자기 생각이 아닌 개돼지의 생각"이라고 비유해 논란을 샀다. 이후 정 대표는 당 윤리감찰단에 최 원장에 대한 긴급 진상조사를 지시했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 1억4000만원 너무 적다"며 파업 계속하자…초강수 둔 '이 기업' "연봉 1억4000만원 너무 적다"며 파업 계속하자…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…한국, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

상반신 선루프 뚫고 다리는 창문 뚫고…도로 위 아찔

기적의 비만약, 줄을 서시오

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

男 9780만원 vs 女 6773만원…더 커진 성별 임금 격차

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기