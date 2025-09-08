"좋다 말았네" 입맛 다신 CJ 주주들…올리브영 합병설에 롤러코스터

CJ, 올리브영 합병설 일축에 상승분 반납

재료 소멸에도 증권가 눈높이 상향 여전

'한시적 무비자 입국' 유커 특수 기대감도

모처럼 불기둥을 내뿜은 CJ가 상승분을 일부 반납하며 아쉬움을 달랬다. 투자심리에 불을 지핀 올리브영 합병설을 회사가 일축한 여파다. 다만 중국인 관광객 유입, 자사주 소각 법제화 등의 호재가 여전히 남아 있어 증권가에선 낙관론이 잇따르는 분위기다.

8일 한국거래소에 따르면 CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 175,600 전일대비 10,100 등락률 +6.10% 거래량 1,165,082 전일가 165,500 2025.09.05 15:30 기준 관련기사 CJ그룹 "CJ올리브영과 합병 자체를 검토한 적 없다"[특징주]CJ, 올리브영 합병 착수 소식에…9%대 ↑10대 그룹 밸류업 채비 完…박스피 탈출 '트리거' 될까 전 종목 시세 보기 close 는 지난 5일 6.10% 오른 17만5600원에 거래를 마쳤다. 장중 한때 18만3800원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했으나, 이내 전일 종가(16만5500원)까지 급락하기도 했다. 급격한 변동성 확대에 프로그램 매매로만 212억원이 순매수됐으며, 외국인은 이날 238억원어치를 사들이며 7거래일 연속 순매수를 기록했다.

올해 들어 80%가량 급등한 CJ는 상법 개정 등 새 정부 정책 수혜주로 주목받으며 분위기 좋은 흐름을 이어왔지만, 이날 주주들은 아쉬운 입맛을 다셔야 했다. CJ 주가 폭등의 기폭제로 작용하는듯했던 올리브영 합병설이 무위로 돌아가면서다. 이날 CJ는 회사의 캐시카우인 올리브영과 합병비율 산정을 위한 가치 평가 작업에 돌입했다는 보도가 나오면서 장중 11%대 장대 양봉을 세웠지만, 회사의 일축으로 상승분을 일부 반납했다.

그동안 시장에선 올리브영의 기업공개(IPO)보다는 CJ와 올리브영의 합병 시나리오에 무게가 실려 왔다. 최근 이재현 CJ그룹 회장의 장남인 이선호 CJ제일제당 식품성장추진실장이 6년 만에 지주사로 이동했다는 소식이 전해진 것 역시 합병설에 탄력을 더했다는 평가다. 실제로 이 실장이 보유한 CJ와 올리브영 지분은 각각 3.20%, 11.04%로, 올리브영이 흡수합병될 경우 이 실장의 그룹 지배력 강화에 청신호가 켜질 것이란 관측이 지배적이었다.

CJ 주가의 강력한 호재가 '사실무근'으로 일단락됐지만 비관하기엔 이르다는 지적도 나온다. 올리브영, CJ푸드빌 등 알짜 자회사들의 성장 잠재력을 바탕으로 전사 기업가치의 우상향 성장 곡선이 점쳐지기 때문이다. 앞서 올리브영은 올해 2분기 별도 기준 매출 1조4619억원(전년 동기 대비 +21%), 순이익 1440억원(+15.2%)을 기록하며 역대 분기 최대 실적을 올린 바 있다. 이에 이달 들어 CJ의 목표주가를 상향한 증권사만 7곳에 달한다.

박상준 키움증권 연구원은 "K콘텐츠와 K뷰티의 인기 확대로 방한 외국인 관광객 증가가 지속되면서, 올리브영의 2분기 외국인 인바운드 매출이 전년 동기 대비 60%가 넘는 고성장을 기록했다"며 "오는 9월 29일부터 중국 단체 관광객 무비자 입국이 한시적으로 허용되면서 매출 성장 모멘텀이 가속화될 것"으로 내다봤다. 미국 베이커리 사업을 확대하고 있는 CJ푸드빌 역시 연말까지 조지아주 신공장이 완공되면 매출 성장이 본격화될 것으로 전망된다.

올리브영의 추정 기업가치는 약 8조8000억원으로, CJ의 지분율 51.2%를 고려한 올리브영 지분가치는 4조5000억원에 이른다. 최정욱 하나증권 연구원은 "CJ 주가는 커지는 올리브영의 지분가치를 반영하지 못하고 있다"며 "최근 정치권에서 잇따라 발의 중인 자사주 소각, 배당소득 분리 과세 등 정책 수혜도 기대된다"고 설명했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>