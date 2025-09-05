본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

'환자 알선' 수억원 주고받은 한의사 등 8명 벌금형

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.05 14:26

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한의사와 병원 직원 등이 교통사고 환자를 알선해 수억 원의 금품을 주고받은 혐의로 재판에 넘겨져 벌금형을 선고받았다.

'환자 알선' 수억원 주고받은 한의사 등 8명 벌금형
AD
원본보기 아이콘

광주지법 형사9단독 전희숙 판사는 의료법 위반 혐의로 기소된 한의사 A(50)씨와 병원 직원 B(48)씨 등 8명에게 각각 벌금 100만∼2,000만원을 선고했다고 5일 밝혔다.


법원은 일부 피고인에게 844만∼4,655만원의 추징도 명령했다.

A씨 등은 지난 2019년 10월부터 2023년 3월까지 교통사고 부상자 등 입원 환자를 알선해주는 대가로 합계 3억2,372만원 상당의 현금을 주고받은 혐의로 기소됐다. 알선료는 환자가 병원에 지불한 본인부담금의 일정 비율로 책정됐다.


재판부는 "영리 목적으로 환자를 알선하거나 이를 사주하는 행위는 불합리한 경쟁을 유발해 의료시장 질서를 교란하고, 환자에게 제공되는 의료의 질을 떨어뜨릴 우려가 있다"며 "그 죄책이 무겁다"고 판시했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니] "5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

'마운자로 품귀'에 선결제 요구하고 대기번호까지 끊는 약국·병원

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기