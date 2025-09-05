대우건설 울산 LNG 공사현장서 근로자 1명 사망

온열질환 추정

울산 북항 액화천연가스(LNG) 터미널 3단계 공사 현장에서 협력업체 소속 근로자가 쓰러져 숨지는 사고가 발생했다.

5일 대우건설에 따르면 전날 오후 2시50분께 울산 남구 황성동 LNG 저장탱크 상부 데크 구간에서 바닥 청소를 하던 40대 근로자가 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다. 동료 작업자가 즉시 119에 신고했고, 울산대병원으로 옮겨졌으나 같은 날 오후 8시54분께 사망했다.

경찰과 고용노동부 등 관계 당국이 중대재해처벌법 적용 여부를 포함해 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

당시 현장에는 대우건설 직원 2명을 포함해 총 8명이 있었다. 함께 청소작업을 하던 근로자 3명 중 1명이 갑자기 쓰러진 것으로 확인됐다.

대우건설은 이날 사고와 관련해 입장문을 내고 "온열질환이 의심되는 사고로 소중한 동료를 잃은 것에 대해 머리 숙여 사죄드린다"고 밝혔다.

이어 "다음 주 초 부검을 통해 원인을 규명할 예정"이라며 "부검 결과와 관계없이 동일한 상황이 발생하지 않도록 모든 현장을 대상으로 근로자 건강 상태 확인과 작업중지권 등 위험요인 제거 활동이 정상적으로 작동하고 있는지를 특별 점검하겠다"고 했다.

그러면서 "해당 현장의 모든 작업을 중지하고 사고 원인 조사에 적극적으로 협조하겠다"며 "사망 원인을 떠나 피해자와 유가족분들께 필요한 지원을 아끼지 않고 끝까지 책임 있는 자세로 모든 조치를 취하도록 하겠다"고 했다.





