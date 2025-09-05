본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

남양주시, 수동 파크골프 클럽 발대식…"건강과 화합의 중심 되길"

이종구기자

입력2025.09.05 12:01

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

남양주 수동면, 생활체육으로 하나 되다

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 3일 수동면 종합행정타운에서 열린 '수동 파크골프 클럽' 발대식에 주광덕 시장이 참석해 축하했다고 5일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 3일 수동면 종합행정타운에서 열린 '수동 파크골프 클럽' 발대식에 참석해 축사를 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 지난 3일 수동면 종합행정타운에서 열린 '수동 파크골프 클럽' 발대식에 참석해 축사를 하고 있다. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

'수동 파크골프 클럽'은 수동면 주민들의 건강 증진과 화합을 위해 마련됐다. 이날 행사는 수동 파크골프클럽 준비위원회 주관, 대한불교조계종 무량사 후원으로 진행됐다.


행사에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 조성대 시의장, 지역 도의원, 시의원, 남양주 파크골프클럽 회장, 주민자치회장, 이장협의회장 등 지역 인사들과 클럽 회원과 주민 등 100여 명이 참석해 발대식을 축하했다. 특히, 무량사(주지 지상 스님)에서 후원기금을 전달해 클럽의 안정적 운영을 지원했다.

오창근 수동 파크골프 클럽 회장은 "주민들의 화합과 행복을 위해 세대 간에 서로 소통하며 건강을 도모하고, 지역사회 발전을 위해 항상 중심에서 역할을 하겠다"고 비전을 밝혔다.


주광덕 시장은 "오늘 발대식은 종교와 직종을 초월해 수동면 주민 모두가 한마음 한뜻으로 새로운 출발을 하는 자리"라며 "주민들이 즐길 수 있는 좋은 파크골프장이 조성될 수 있도록 시와 시의회, 도의회가 함께 힘을 모으겠다"고 말했다.


이어 "혼연일체가 되어 함께할 때 기적이 일어난다"며 "수동 파크골프 클럽이 주민 건강과 지역사회 발전의 큰 힘이 되길 바란다"고 강조했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니] "5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

'마운자로 품귀'에 선결제 요구하고 대기번호까지 끊는 약국·병원

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기