남양주시, 수동 파크골프 클럽 발대식…"건강과 화합의 중심 되길"

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 3일 수동면 종합행정타운에서 열린 '수동 파크골프 클럽' 발대식에 주광덕 시장이 참석해 축하했다고 5일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 3일 수동면 종합행정타운에서 열린 '수동 파크골프 클럽' 발대식에 참석해 축사를 하고 있다. 남양주시 제공

'수동 파크골프 클럽'은 수동면 주민들의 건강 증진과 화합을 위해 마련됐다. 이날 행사는 수동 파크골프클럽 준비위원회 주관, 대한불교조계종 무량사 후원으로 진행됐다.

행사에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 조성대 시의장, 지역 도의원, 시의원, 남양주 파크골프클럽 회장, 주민자치회장, 이장협의회장 등 지역 인사들과 클럽 회원과 주민 등 100여 명이 참석해 발대식을 축하했다. 특히, 무량사(주지 지상 스님)에서 후원기금을 전달해 클럽의 안정적 운영을 지원했다.

오창근 수동 파크골프 클럽 회장은 "주민들의 화합과 행복을 위해 세대 간에 서로 소통하며 건강을 도모하고, 지역사회 발전을 위해 항상 중심에서 역할을 하겠다"고 비전을 밝혔다.

주광덕 시장은 "오늘 발대식은 종교와 직종을 초월해 수동면 주민 모두가 한마음 한뜻으로 새로운 출발을 하는 자리"라며 "주민들이 즐길 수 있는 좋은 파크골프장이 조성될 수 있도록 시와 시의회, 도의회가 함께 힘을 모으겠다"고 말했다.

이어 "혼연일체가 되어 함께할 때 기적이 일어난다"며 "수동 파크골프 클럽이 주민 건강과 지역사회 발전의 큰 힘이 되길 바란다"고 강조했다.





