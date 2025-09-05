부산 대형호재 잇따라… 교통 중심지에 새 아파트 힐스테이트 가야 9월 분양

- 현대건설, 힐스테이트 가야 부산 중심부 입지에 하반기 선보여

- 부산 2호선 동의대역 초역세권 아파트로 부산 전역 이동 편리

부산 부동산 시장이 주목을 받고 있다. 굵직한 개발호재가 줄줄이 이어지고 있어 향후 미래가치가 기대되기 때문이다.

가장 주목받는 소식은 해양수산부(이하 해수부) 이전이다. 이재명 대통령은 취임 직후 첫 국무회의에서부터 해수부의 신속한 이전을 언급하며 올해 내 부산으로 이전할 것을 지시함에 따라 올 12월 중으로 부산으로 이전할 방침이다.

또한 국내 최대 해운회사 HMM의 본사 및 해수부 산하 공공기관 부산이전도 추진되고 있으며, 부산항 일원에 오페라하우스, 복합문화공간, 마리나, 해양레포츠 콤플렉스 등을 조성하는 북항 재개발사업도 진행하고 있다.

이외에도 가덕도 신공항 건설, 경부선 고속철도 지하화 등도 지난 13일에 발표한 대통령 직속 국정기획위원회 부산 지역 주요 과제로 제시됐다. 이로 인해 부산 각 지역에서 대규모 개발 사업들이 현 이재명 정부 내 추진될 것으로 기대되는 상황이다.

이런 가운데 부산 교통 중심지에서 새 아파트가 나올 예정으로 실수요자들의 이목을 집중시키고 있다.

그 주인공은 현대건설이 9월 부산시 가야동에 선보일 예정인 '힐스테이트 가야'다. 이 단지는 부산진구 가야동 일원에 들어서며, 1·2단지 총 487가구 규모로 조성된다. 전 세대가 수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡이하로만 구성되는 것이 특징이다.

힐스테이트 가야가 위치한 가야동은 부산의 중심부 입지로 부산 전역으로 빠르게 이동할 수 있다는 것이 장점이다.

실제로 단지는 부산지하철 2호선 동의대역과 인접한 초역세권 아파트다. 이를 통해 부산지하철 1·2호선 환승역인 서면역과 부산김해선·2호선 환승역인 사상역을 각각 5분, 10분에 이동 가능해 뛰어난 교통편의성을 갖췄다.

또한 자차로 이동 시 가야대로, 수정터널, 백양터널의 진입이 용이해 부산 전역을 빠르게 이동이 가능하다. 특히 수정터널을 통해서는 부산의 미래 해양 산업 중심지로 거듭나고 있는 북항 일대로의 직주근접성도 좋다.

이 밖에도 12월 이전이 확정된 해양수산부의 임시청사 예정지가 가까워 이에 따른 수혜도 기대된다. 더불어 인근에 위치한 부전역의 경우 부전~마산 복선전철의 추가 개통(예정)과 함께 차세대 부산형 급행철도(BuTX), KTX 경부선(부산역~청량리역) 등의 정차를 추진해 복합환승센터로 개발이 추진중에 있어 교통편의성이 더욱 향상될 것으로 보인다.

한편, 힐스테이트 가야가 들어서는 가야대로 일대는 브랜드 건설사 중심의 신흥주거타운으로 개발 중이다. 실제 가야대로 일대는 이미 입주한 브랜드 단지들과 함께 이번 힐스테이트 가야, 가야 1구역, 가야 4구역, 가야홈플러스 주상복합개발 등의 개발이 진행중에 있다. 이들 사업이 모두 완료될 경우 이 일대는 1만여 가구의 신흥주거지로 거듭날 예정이다.

힐스테이트 가야는 주거생활에 필요한 인프라를 두루 겸비하고 있어 우수한 정주여건도 갖췄다.

반경 1km 이내에 가야초, 개성중, 가야고 등을 포함한 초등학교 4곳과 중학교 2곳, 고등학교 1곳이 밀집돼 있으며 또한 인근 개금역 주변에 신생 학원가가 형성돼 교육 여건은 더욱 좋아졌다.

또한 부산의 최대 핵심 상권인 서면 상권도 인접해 쇼핑, 문화 편의시설 이용이 가능하며, 롯데마트, 이마트 트레이더스 등의 대형마트와 개금골목시장, 가야시장 등 전통시장도 가깝다.

게다가 단지 인근에 인제대백병원, 부산보훈병원 등 대형병원이 자리해 있으며, 성형외과·피부과·내과·외과·안과·치과 등 대규모 의료기관이 밀집된 '서면 메디컬 스트리트'도 가까워 의료시설도 손쉽게 이용할 수 있다.

한편, 힐스테이트 가야는 현대건설의 힐스테이트 브랜드 프리미엄과 함께 실거주의 편의성을 높이는 특화 설계가 도입돼 주거 품격을 높여 수요자들의 마음을 사로잡을 계획이다.

현대건설만의 층간소음 저감신기술인 'H 사일런트 홈 시스템'이 적용될 예정이다. 이는 고성능 복합 완충재 적용으로 걷거나 뛸 때 발생하는 소음 저감과 충격 흡수를 극대화한 바닥구조다.

'힐스테이트'는 한국표준협회 2023~2024 2년 연속 프리미엄 브랜드지수(KS-PBI) 공동주택 및 스마트홈서비스 부문 1위, 부동산R114 2023~2024 2년 연속 베스트 아파트 브랜드 1위, 브랜드스탁 2022~2025 4년 연속 대한민국 브랜드스타 공동주택 부문 1위 등 다수의 수상 기록을 보유하고 있는 주거 브랜드다.

특히 한국기업평판연구소가 발표한 아파트 브랜드 평판 조사에서는 2019년 4월부터 2025년 8월까지 77개월 연속 아파트 브랜드 평판지수 1위를 기록하며 업계 대표 브랜드로서 가치를 공고히 하고 있다.

힐스테이트 가야 견본주택은 부산광역시 연제구 월드컵대로 일원에 마련된다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>