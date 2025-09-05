[포토] 성비위 사건 사과하는 조국혁신당

김선민 당대표 권한대행을 비롯한 조국혁신당 의원들이 5일 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 당내 성비위 사건과 관련해 고개숙여 사과하고 있다.







