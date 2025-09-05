본문 바로가기
국힘, 추미애 징계안 제출…"나경원 간사 선임 방해"

장보경기자

입력2025.09.05 10:44

"추 위원장, 법사위 독단 운영"
"법사위가 무법사위로 전락"

국민의힘은 5일 간사 선임 방해와 독단적 위원회 운영 등을 이유로 더불어민주당 소속 추미애 국회 법제사법위원장에 대한 징계 요구안을 제출했다.


이날 국회 의안과를 찾은 최은석 국민의힘 원내수석대변인은 징계안을 제출한 뒤 기자들과 만나 "추 위원장은 취임 후 야당의 의사진행을 방해, 무시하고 독단적으로 의사를 진행했다"며 "법사위가 추 위원장과 민주당만의 독단적 위원회로 전락했다"고 주장했다.

국민의힘 조승환 의원(왼쪽부터), 서명옥 원내부대표, 최은석 원내수석대변인이 5일 서울 여의도 국회 의안과에서 추미애 법제사법위원장에 대한 징계안을 제출하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 조승환 의원(왼쪽부터), 서명옥 원내부대표, 최은석 원내수석대변인이 5일 서울 여의도 국회 의안과에서 추미애 법제사법위원장에 대한 징계안을 제출하고 있다. 연합뉴스

특히 최 원내수석대변인은 "소위 위원에 대한 일방적인 승인과 법사위 간사 선임 방해는 국회법을 명백히 위반한 것으로 판단하고 추 위원장을 윤리위에 제소하기로 했다"고 설명했다.


유상범 국민의힘 원내수석부대표도 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "추 위원장은 국민의힘 의원의 의사진행발언 요구를 거부하고 나경원 의원의 간사 선임 안건을 미상정하는 등 국회법이 보장한 야당의 정당한 권한 행사를 무력화하고 방해했다"며 "명백한 월권이자 조폭식 상임위 운영"이라고 비판했다.


이어 "이재명 대통령은 통합과 협치를 말하고 있지만 추 위원장은 안하무인 태도로 국회법을 무시하고 있다"며 "정청래 민주당 대표보다 더한 추 위원장의 독선과 폭주가 법사위를 무법사위로 전락시키고 있다"고 꼬집었다.

앞서 지난 2일 법사위 전체회의에서 나 의원을 법사위 야당 간사로 선임하는 안건을 두고 여야는 충돌했다. 이 과정에서 나 의원은 자신에게 항의하는 박은정 조국혁신당 의원을 향해 "초선은 가만히 있으라"고 말했다. 민주당 등은 이 발언을 문제 삼아 나 의원에 대한 징계안을 국회에 제출한 상태다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr


