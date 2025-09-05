운전자 없는 테슬라 로보택시, 美달린다

텍사스 오스틴 등 일부지역 앱 배포

머스크 "연말 완전 무인 운행 이뤄져야"

기대감 커져…주가 1%대 상승률

테슬라 로보택시가 3일(현지시간) X계정에 공식 애플리케이션(앱) 배포 소식을 게재했다. 사진은 이용 시 앱에 표시되는 화면.

전기차 업체 테슬라가 3일(현지시간) 밤 미국 텍사스 오스틴과 캘리포니아 샌프란시스코 등 일부 지역에서 일반 고객을 대상으로 애플리케이션(앱) 기반 로보택시(무인 택시) 서비스를 개시했다. 상이한 주(州)별 규제 장벽은 넘어야 할 산이지만 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 "연말까지 완전 무인 운행이 이뤄져야 한다"며 기대감을 높였다.

테슬라 로보택시 사업부와 북미 사업부는 공식 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 이런 소식을 알렸다. 테슬라 앱은 애플 앱스토어에서 누구나 내려받을 수 있으며 배포 12시간 만에 여행 카테고리 무료 앱 다운로드 1위에 올랐다. 안드로이드 버전은 추후 공개될 예정이다.

머스크 CEO 역시 자신의 X계정을 통해 앱 출시 사실을 공유하며 관심을 끌었다. 이는 지난 6월 말 오스틴에서 제한적으로 시작했던 로보택시 시범 서비스가 전국 단위로 확산할 수 있음을 예고하는 행보로 평가된다.

로보택시를 이용하려면 앱을 내려받은 뒤 테슬라 계정으로 로그인하고 택시를 호출하면 된다. 초기에는 테슬라의 '모델Y' 차량이 투입되며 이용자는 대리 호출할 수 없고 본인이 직접 탑승해야 한다. 또 18세 미만 승객과 반려동물의 탑승은 금지됐다. 초기 프로모션 기간에는 낮은 이용료가 책정된다고 테슬라는 설명했다.

이용 방식도 규제로 인해 주별로 차이가 존재한다. 가령 샌프란시스코에서는 규제 문제로 완전 자율주행 방식이 아닌, 안전요원이 운전석에 동승하는 감독형 FSD(Full Self Driving) 소프트웨어를 이용한 시범 운행이 이뤄졌다.

이용자들은 X에 이용 후기를 공유 중이다. 샌프란시스코에서 로보택시 앱과 차량 호출 서비스를 처음 이용했다는 한 승객은 "로보택시 앱을 내려받아 대기 명단에 들어간 지 2시간 이내에 첫 승차가 이뤄졌다"며 "아쉽게도 운전석에 탄 누군가의 감독을 받으며 운행됐지만 여전히 멋졌다"고 X에 썼다.

머스크 CEO는 이 게시글에 "안전 운전자는 극도로 안전한 초기 운영을 위해 몇 달간만 배치될 것"이라며 "올해 말까지는 완전 무인 운행이 이뤄져야 한다"고 답글을 달았다. 그는 지난 7월 콘퍼런스콜에서도 규제 당국의 승인을 전제로 연내 샌프란시스코 베이 지역, 애리조나, 플로리다 등지에서 서비스를 시작하고, 미국 인구의 절반가량이 자율주행 호출 서비스를 이용할 수 있다고 밝힌 바 있다.

블룸버그통신은 테슬라가 애리조나주에서 로보택시 시험·운행 허가를 신청했으며 네바다 당국과도 초기 협의를 진행 중이지만 주마다 상이한 규제 환경이 걸림돌로 작용하고 있다고 짚었다.

투자자들의 기대감을 반영하듯 이날 뉴욕 증시에서 테슬라 주가는 1.36% 오른 338.62달러에 마감했다. 다만 주가는 연초 이후 11%가량 하락한 상태로 전반적인 미 증시에 비해 저조한 상태다.





차민영 기자



