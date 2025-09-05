[포토] '박스권 코스피, 지루하네'

코스피 지수가 상승세로 장을 시작한 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 코스피, 환율 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 지난 7월부터 박스권에 갇혀 지지부진한 모습을 보이고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>