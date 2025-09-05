본문 바로가기
[포토] '박스권 코스피, 지루하네'

윤동주기자

입력2025.09.05 09:21

[포토] '박스권 코스피, 지루하네'
코스피 지수가 상승세로 장을 시작한 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 코스피, 환율 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 지난 7월부터 박스권에 갇혀 지지부진한 모습을 보이고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

