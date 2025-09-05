본문 바로가기
착한 분양가 돋보이는 ‘엘리프 검단 포레듀’ 주목

정진기자

입력2025.09.05 09:20

전용 84㎡ 분양가 5억 초반대부터… 인근 실거래가와 최대 3억 차이

착한 분양가 돋보이는 ‘엘리프 검단 포레듀’ 주목
분양가가 치솟으면서 부동산 수요자들의 시름이 깊어지고 있는 가운데, 인천 검단신도시에 착한 분양가로 공급되는 아파트가 나와 눈길을 끈다. 계룡건설이 공급하는 '엘리프 검단 포레듀'가 그 주인공이다.


'엘리프 검단 포레듀'는 전용면적 64㎡부터 110㎡까지 다양하게 구성된 점이 특징이며, 총 669세대로 조성된다. 당첨자 발표는 9월 10일(화)이며, 9월 22일(월)부터 25일(목)까지 4일간 정당계약을 진행한다.

전용면적 84㎡ 분양가는 5억2600만원부터 시작한다. 이는 인근 단지 실거래가보다 약 2억~3억원 저렴한 수준이다.


국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 검단신도시 내 '우미린 더 시그니처' 전용 84㎡는 올해 7월 7억9000만원(6층)에 거래됐고, 같은 달 인근 '호반써밋1차' 전용 84㎡는 7억2000만원(19층)에 거래됐다. 2024년에는 두 단지 모두 8억원대 실거래 기록도 있었던 만큼, 최대 3억원 가까운 시세 차이가 발생하는 셈이다.


'엘리프 검단 포레듀'는 착한 분양가뿐만 아니라, 계룡건설의 주거브랜드 '엘리프'에 걸맞은 상품성도 갖췄다. 전 세대 남향 위주의 단지 배치로 채광과 통풍을 극대화했으며, 일부는 4베이·판상형으로 개방감과 환기를 강조했다. 다른 타입들은 특화 설계와 공간 활용성을 높여 수요자의 다양한 주거 니즈를 반영했다.

스마트 시스템도 적용된다. 단지 내 LED조명을 100% 도입해 세대 및 공용부 에너지 절감을 실현했으며, 전기차 충전 설비와 홈네트워크, 세대환기 시스템이 도입된다. 이중 방음 창호설계로 단열 및 방음효과를 강화했으며, 조명과 가스를 효과적으로 제어하는 일괄소등 스위치도 설치된다.


피트니스센터, 골프연습장, 게스트하우스, 파티룸, 작은도서관, 재택오피스, 실내놀이터, 펫케어센터 등 입주민들의 생활 품격을 한층 높여줄 다양한 커뮤니티 시설도 마련된다.


'엘리프 검단 포레듀' 견본주택은 인천 서구 완정로에 위치한다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

