빗썸, '제9회 빗썸 거래왕' 대회 개최…"거래할수록 커지는 상금"

빗썸은 '제9회 빗썸 거래왕' 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 제9회 대회 대상 종목은 ▲볼타(A) ▲알고랜드(ALGO) ▲카이토(KAITO) 등 총 25종의 가상자산이다. 가상자산별 시작 상금은 300만원, 전체 시작 상금은 7500만원이며, 각 종목별 누적 거래금액 상위 50명이 수상자로 선정된다. 총 1250명에게 상금이 차등 지급될 예정이다.

대회 총 상금은 종목별 거래량에 따라 적립되는 구조로, 거래가 활발할수록 금액이 커지게 된다.

이번 대회는 지난 2일부터 오는 15일 오후 11시 59분까지 거래 내역을 토대로 진행된다. 참가자는 최소 10만 원 이상 해당 자산을 거래해야 리그 순위 집계에 반영되며, 대상 가상자산별 누적 거래량에 따라 순위가 정해진다.

'거래왕 메이커 리워드 지급' 이벤트도 진행된다. 메이커 주문(지정가 주문)을 통해 거래에 참여한 모든 이용자에게 체결 금액의 0.05%에 해당하는 포인트를, 종목당 최대 300만 포인트까지 지급한다.

참가는 빗썸 공식 홈페이지 내 '랭킹전' 페이지를 통해 신청할 수 있다. 수상자 발표는 9월23일 진행된다. 상금은 9월24일부터 10월10일까지 지급될 예정이다.

빗썸 관계자는 "어느새 9회째를 맞이한 거래왕 이벤트는 가상자산 거래에 활력을 불어넣고, 고객의 거래 경험을 보다 풍성하게 하는 데 일조하고 있다"며 "앞으로도 고객 참여형 이벤트를 확대해 고객 소통을 강화하며 이용자 중심의 거래 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>