“새벽 7시부터 주식거래” KRX, 넥스트레이드 견제 카드 꺼냈다

하루 6시간 30분→12시간으로 거래 확대 목표, 업계 의견 수렴 중

기존 ‘정규장 조기 개장’ 안보다 한 시간 더 이른 시각

출근길 투자 수요 포착·대체거래소(ATS) 넥스트레이드와 차별화 목적

거래소 “아이디어 차원” 신중 입장…연내 최종안 확정 예정

한국거래소(KRX)가 하루 12시간 거래를 목표로 오전 7시부터 운영되는 '프리마켓' 신설 방안을 검토하고 있다. 기존 논의됐던 거래시간 연장안보다 한 시간 앞당겨 개장하는 방식이다.

4일 금융투자업계에 따르면 거래소는 최근 금융당국과 업계에 이 같은 구상을 타진했다. 구체적으로는 오전 7시~7시50분 프리마켓을 운영한 뒤, 오전 9시~오후 3시30분 정규장, 오후 3시40분~8시 애프터마켓 순으로 거래를 이어가는 구조다.

앞서 제시됐던 안은 정규장 개장 시간을 오전 9시에서 8시로 앞당기는 방식, 대체거래소(ATS)인 넥스트레이드와 동일하게 오전 8시 프리마켓~오후 8시 애프터마켓을 운영하는 방식 등이었다. 그러나 새 구상은 한 시간 더 일찍 개장을 열어 출근길 거래 수요를 포착하고 넥스트레이드와의 차별화도 꾀하겠다는 의도가 담긴 것으로 풀이된다.

다만 거래소는 "아이디어 차원에서 검토되는 안 중 하나일 뿐"이라며 확대 해석을 경계했다. 거래소는 연내에 거래시간을 현행 하루 6시간 30분에서 12시간으로 늘린다는 목표를 세우고, 회원사 의견 수렴과 주요 증권사 협의를 진행 중이다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



