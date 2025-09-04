본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

“새벽 7시부터 주식거래” KRX, 넥스트레이드 견제 카드 꺼냈다

오유교기자

입력2025.09.04 20:45

수정2025.09.04 20:47

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하루 6시간 30분→12시간으로 거래 확대 목표, 업계 의견 수렴 중
기존 ‘정규장 조기 개장’ 안보다 한 시간 더 이른 시각
출근길 투자 수요 포착·대체거래소(ATS) 넥스트레이드와 차별화 목적
거래소 “아이디어 차원” 신중 입장…연내 최종안 확정 예정

한국거래소(KRX)가 하루 12시간 거래를 목표로 오전 7시부터 운영되는 '프리마켓' 신설 방안을 검토하고 있다. 기존 논의됐던 거래시간 연장안보다 한 시간 앞당겨 개장하는 방식이다.

“새벽 7시부터 주식거래” KRX, 넥스트레이드 견제 카드 꺼냈다
AD
원본보기 아이콘

4일 금융투자업계에 따르면 거래소는 최근 금융당국과 업계에 이 같은 구상을 타진했다. 구체적으로는 오전 7시~7시50분 프리마켓을 운영한 뒤, 오전 9시~오후 3시30분 정규장, 오후 3시40분~8시 애프터마켓 순으로 거래를 이어가는 구조다.


앞서 제시됐던 안은 정규장 개장 시간을 오전 9시에서 8시로 앞당기는 방식, 대체거래소(ATS)인 넥스트레이드와 동일하게 오전 8시 프리마켓~오후 8시 애프터마켓을 운영하는 방식 등이었다. 그러나 새 구상은 한 시간 더 일찍 개장을 열어 출근길 거래 수요를 포착하고 넥스트레이드와의 차별화도 꾀하겠다는 의도가 담긴 것으로 풀이된다.

다만 거래소는 "아이디어 차원에서 검토되는 안 중 하나일 뿐"이라며 확대 해석을 경계했다. 거래소는 연내에 거래시간을 현행 하루 6시간 30분에서 12시간으로 늘린다는 목표를 세우고, 회원사 의견 수렴과 주요 증권사 협의를 진행 중이다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

평생 모은 1억으로 '금 130돈' 구매한 70대…택시기사 기지로 보이스피싱 면해 평생 모은 1억으로 '금 130돈' 구매한 70대…택시... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 회담 직후, 흔적 깨끗이 지우는 사람은…

노담구역서 뻐끔뻐끔…과태료 10만원이 노답이다

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

서대문구 초등생 유괴미수 남성 3명 긴급체포…2명 구속영장

새로운 이슈 보기