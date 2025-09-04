'베네치아 상징'인데 알고 보니 중국산?…'날개 달린 사자상' 논란

디자인 면에서도 '진묘수'와 유사

이탈리아 북부 베네치아를 상징하는 '날개 날린 사자' 청동 조각상이 실제로는 중국에서 유래됐을 가능성이 제기됐다.

4일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 이탈리아 파도바 대학 연구진은 고고학 학술지 앤티쿼티(Antiquity)에 게재될 연구를 통해 해당 사자상의 구리가 중국 양쯔강 유역에서 채굴된 사실을 밝혀냈다. 납 동위원소 분석을 통해 사자상에 사용된 구리 광석의 지질학적 기원을 찾아낸 것이다.

베네치아 산마르코 광장에 있는 날개 달린 사자 조각상. 연합뉴스

디자인 면에서도 베네치아의 사자상은 중국 당나라 시대 무덤을 지키는 동물상인 '진묘수'와 유사한 점이 많은 것으로 나타났다. 연구진은 중국에서 만들어진 청동상이 베네치아로 옮겨졌으며, 그 과정에서 뿔은 제거되고 귀가 짧아지는 등 형태가 수정된 것 같다고 추정했다.

이는 성인 마르코를 상징하는 '날개 달린 사자'의 전형적인 이미지에 맞추기 위한 것으로 보인다. 9세기경 이집트 알렉산드리아에 있던 마르코의 유해가 베네치아로 옮겨진 이후, 마르코와 날개 달린 사자는 도시의 대표적 상징이자 정신적 상징물로 자리 잡았기 때문이다.

이번 연구는 그동안 베네치아 사자상이 메소포타미아나 고대 페르시아, 그리스에서 유래했을 것이라는 기존 학설을 뒤집은 것이다. 연구 공동 저자인 마시모 비달레는 "베네치아는 미스터리로 가득한 도시지만, 한 가지는 풀렸다. 성인 마르코의 사자는 중국산이며, 실크로드를 걸어왔다"고 했다.

연구진은 사자상 유입 경로와 관련해서는 베네치아 출신의 상인이자 탐험가 마르코 폴로의 아버지와 삼촌이 몽골의 칸발리크(현재의 베이징) 궁정을 방문했을 때 들여온 것으로 추정했다. 다만 이는 하나의 가설일 뿐이며, 남은 연구는 역사학자들의 몫이라고 덧붙였다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



