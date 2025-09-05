본문 바로가기
"한국, 기업 규제 343개·경제형벌 6000개" [3분 브리프]

입력2025.09.05 08:00

시계아이콘00분 46초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①대한상공회의소 등 '기업성장포럼' 발족
②트럼프 "관세 소송 지면 美 가난해져, 각국과 무역합의 되돌려야"
③이찬진 금감원장, 저축銀 CEO 간담회

MARKET INDEX : Year to date
"한국, 기업 규제 343개·경제형벌 6000개" [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…8월 ADP 민간 고용 반토막
○주간 신규 실업수당 청구도 6월래 최고
○힘받는 금리 인하…연내 3회 인하 확률 48%

Top3 NEWS
■ "한국, 기업 규제 343개, 경제형벌 6000개"…최태원, 패러다임 전환 요구
○대한상의, 한경협, 중기연 공동 주최
○'기업성장포럼' 출범, 제도 개편 추진
○성장기업에 인센티브로 성장 유인
■ 트럼프 "관세 소송 지면 한국 등과 무역 합의 무효될 수도"
○"대법원 패소 시 美 다시 가난해져"
○전세계 '미군 재배치' 계획 재확인
○주한미군 등 영향 주목
■ 이찬진 금감원장, 저축銀 CEO 첫 회동…"소비자보호 최우선·부동산 리스크 축소"
○예금보호한도 상향…소비자보호 만전
○보이스피싱 등 보안·내부통제 강화요구
○충당금 적립 등 통해 건전성 제고 당부
그래픽 뉴스 : 10대 그룹 밸류업 채비 完…박스피 탈출 '트리거' 될까
○GS 밸류업 공시 제출로 10대그룹 전부 참여
○시총 1조 이상 대형사 비중 61.7% 모범
○자사주 처리방안 따라 주가 차별화 전

the Chart : 저금리에도 몰리는 뭉칫돈…은행 예·적금 잔액 1000조 임박
○8월 잔액 999조…2개월 연속 늘어
○금리 인하에 예금자보호한도 상향에도 머니무브 없어
○비은행 예금금리차 미미…고금리 정기적금 출시 영향도

오늘 핵심 일정

국내



해외

01:00 미국 원유재고

01:00 미국 쿠싱원유재고

02:00 미국 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (3분기)

05:30 미국 연준대차대조표

08:30 일본 가계지출(YoY)(7월)

15:00 독일 공장수주 (MoM) (7월)

18:00 유럽 GDP (QoQ) (2분기)

21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (8월)

21:30 미국 비농업고용지수 (8월)

21:30 미국 민간 비농업부문 고용 변화 (8월)

21:30 실업률(8월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 24℃(1) ｜최고기온 : 33℃(2℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

