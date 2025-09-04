본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

[내일 날씨] 광주·전남 곳곳 강한 소나기

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.04 14:43

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

예상 강수량 5~60㎜…천둥·번개 동반

5일 광주·전남은 구름 많고 낮부터 저녁 사이 50~60㎜ 소나기가 예보됐으며, 천둥·번개와 돌풍을 동반한 강한 비에 대비가 필요하다. 연합뉴스

5일 광주·전남은 구름 많고 낮부터 저녁 사이 50~60㎜ 소나기가 예보됐으며, 천둥·번개와 돌풍을 동반한 강한 비에 대비가 필요하다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

5일 광주·전남은 구름이 많은 가운데 낮부터 저녁 사이 곳곳에 소나기가 예보됐다.


광주지방기상청에 따르면 이날은 중국 북동 지방에서 동해북부 해상으로 이동하는 고기압 가장자리에 들겠다. 예상 강수량은 5~60㎜ 수준이다.

아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 30~33도로 예상된다. 서해와 남해 앞바다의 물결은 0.5ｍ로 일겠으며, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.


기상청 관계자는 "비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개가 치고, 시간당 20~30㎜의 강한 비가 쏟아질 수 있으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해 달라"고 당부했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성도 현차도 다 '한 수 아래'…아무도 한국기업에 관심없다" [초동시각] "삼성도 현차도 다 '한 수 아래'…아무도 한국기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

학교 앞 30m 금연인데…현수막 옆에서 대놓고 흡연

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결…95.4% 찬성 '역대 최고'

새로운 이슈 보기