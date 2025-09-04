[내일 날씨] 광주·전남 곳곳 강한 소나기

예상 강수량 5~60㎜…천둥·번개 동반

5일 광주·전남은 구름 많고 낮부터 저녁 사이 50~60㎜ 소나기가 예보됐으며, 천둥·번개와 돌풍을 동반한 강한 비에 대비가 필요하다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

5일 광주·전남은 구름이 많은 가운데 낮부터 저녁 사이 곳곳에 소나기가 예보됐다.

광주지방기상청에 따르면 이날은 중국 북동 지방에서 동해북부 해상으로 이동하는 고기압 가장자리에 들겠다. 예상 강수량은 5~60㎜ 수준이다.

아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 30~33도로 예상된다. 서해와 남해 앞바다의 물결은 0.5ｍ로 일겠으며, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.

기상청 관계자는 "비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개가 치고, 시간당 20~30㎜의 강한 비가 쏟아질 수 있으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해 달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



