센텀종합병원, ‘2025년 APEC 정상회의’ 협력병원 공식 지정

행사 기간, 응급환자 진료·의료안전망 역할

부산 센텀종합병원(이사장 박종호, 병원장 박남철)이 '2025년 APEC(아시아·태평양 경제협력체) 정상회의' 협력병원으로 공식 지정됐다.

센텀종합병원은 이번 정상회의의 안전하고 성공적인 개최를 위한 협력병원으로 선정돼 외교부로부터 '협력병원 지정서'를 받았다고 4일 전했다.

APEC 정상회의 협력병원은 개최지 경주와 인근 지역의 300병상 이상 종합병원, 상급종합병원, 권역별 응급의료센터 등에서 거리, 시설, 의료수준 등을 고려해 29곳이 선정됐다.

부산에서는 회의 참가 정상과 대표단의 숙소 지정에 따른 의료대책 강화 차원에서 센텀종합병원을 비롯한 5곳이 협력병원으로 추가 지정됐다.

센텀종합병원은 이번 지정으로 정상회의 기간(10월 30일∼11월 1일)에 응급환자 적시 진료와 의료안전망의 역할을 수행하게 된다.

박종호 센텀종합병원 이사장은 "APEC 정상회의 협력병원으로 지정된 것은 우리 병원의 의료 수준과 응급 대응능력 등을 대외적으로 인정받은 것이다. 이번 행사의 성공적 개최를 위해 철저히 대비하고, 응급 진료 등 협력병원으로서의 역할에 최선을 다하겠다"고 강조했다.





