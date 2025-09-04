우본, 우체국쇼핑 '추석 선물대전'…"최대 40% 이상 저렴"

추석 전 전국 우수 특산물을 최대 40% 이상 저렴한 가격에 구입할 수 있는 판매전이 열린다.

우정사업본부(이하 우본)는 8일부터 5주간 '2025년 우체국쇼핑 추석 선물대전'을 연다고 4일 밝혔다.

선물대전은 우본이 여는 연중 최대 할인 행사다. 행사 기간에는 전복(8~9미, 1㎏)을 49% 할인한 3만8000원, 1등급 한우(국거리·불고기 1.5㎏)를 34% 할인한 7만3000원, 곶감 특상품(2.6㎏)을 38% 할인한 4만9900원에 구입할 수 있다.

이외에도 김, 사과, 배, 한과 등 추석 인기 선물을 실속 있는 가격으로 구입할 수 있다고 우본은 소개했다.

우체국쇼핑은 행사 기간에 맞춰 '최대 1만 원 쿠폰'과 '요일별 선착순 쿠폰'도 제공한다. 특히 올해는 우체국쇼핑 첫 구매자를 대상으로 한정수량 상품을 100원에 구매할 수 있는 '단돈 100원 특가' 혜택이 진행돼 눈길을 끈다.

고객 참여형 이벤트도 진행된다. 상품 구매 후 상품평을 작성한 고객에게 세탁기·에어드레서 등 경품 이벤트에 참여 기회를 제공하고 인스타그램, 유튜브 등 우체국쇼핑 SNS 이벤트에 참여했을 때는 인기 간식 상품과 우체국쇼핑 온라인상품권을 제공하는 게 대표적이다.

조해근 우본 본부장은 "고물가에도 부담 없이 좋은 선물을 주고받을 수 있도록 최선을 다해 행사를 준비했다"며 "우체국쇼핑 추석 선물대전을 통해 따뜻하고 넉넉한 마음으로 명절을 지낼 수 있길 바란다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



