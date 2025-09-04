[포토] 90도 인사하는 박주민 의원

박주민 국회 보건복지위원장이 4일 국회 의원회관에서 열린 보건복지관련 당·정·대 협의회의에서 정은경 보건복지부 장관과 인사하고 있다. 왼쪽은 문진영 대통령실 사회수석.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>