디셈버 핀트, IBK기업은행과 로보어드바이저 일임서비스 출시

'핀트(fint)'를 운영하는 디셈버앤컴퍼니가 IBK기업은행과 손잡고 퇴직연금(IRP) 로보어드바이저 일임 서비스를 단독 출시한다고 4일 밝혔다.

국책은행이라는 정체성을 바탕으로 안정적인 성과를 지향하는 IBK기업은행과 장기적인 자산 운용 노하우를 보유한 디셈버의 협업으로 탄생했다. IBK기업은행의 국제 신용등급은 대한민국 정부와 동일한 AA급 수준으로 무디스는 'Aa2', S&P와 피치는 각각 'AA-' 등급을 부여하고 있다. 노후 준비와 절세 혜택을 모두 누릴 수 있어 효율적인 자산관리 수단으로 자리 잡은 퇴직연금을 안정적으로 운용하기에 적합한 사업자라는 평가다.

해당 서비스는 IBK기업은행의 모바일 앱 'i-ONE Bank'를 통해 가입할 수 있다. 핀트의 AI 투자엔진 'ISAAC(아이작)'은 개인의 투자 성향, 기대수익률, 리스크 선호도, 은퇴 시기 등을 분석해 최적의 자산배분 전략을 제시한다. 글로벌 주식과 채권을 활용한 분산 투자로 장기적인 안정성을 확보하는 동시에 이용자가 원하는 투자 스타일을 반영할 수 있도록 설계됐다.

디셈버는 2019년 국내 최초로 자산배분 전략 기반 로보어드바이저 서비스를 출시했다. 업계 최초 개인연금저축 투자일임 서비스를 선보이며 로보어드바이저(RA) 시장 성장을 이끌어왔다.

디셈버앤컴퍼니 송인성 대표는 "투자 안정성을 중시하는 퇴직연금 가입자 특성을 고려해 국가 신용등급과 동일한 평가를 받은 IBK기업은행과 함께 퇴직연금 로보 일임서비스를 선보이게 됐다"고 소개했다. 이어 "장기 투자에서 두각을 나타내는 디셈버의 자산배분 알고리즘 운영 노하우를 활용해 투자자들의 효용을 극대화할 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



