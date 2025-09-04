본문 바로가기
서울 시내버스 노사, 3개월 만에 공식 교섭 재개

김영원기자

2025.09.04

'통상임금 갈등'으로 교섭 파행
임금체계 개편 등 여전히 평행선

통상임금을 둘러싼 갈등으로 교섭 파행을 빚었던 서울 시내버스 노사가 약 3개월 만에 공식 교섭을 재개한다.


4일 서울시내버스노동조합에 따르면 노조와 사측인 서울시버스운송사업조합은 5일 오후 4시 잠실 교통회관에서 중앙노사교섭위원회를 개최한다.

이는 지난 5월28일 비공식 교섭 결렬 이후 약 3개월 만이다. 노사는 교섭 결렬 뒤 실무진 차원의 접촉만 이어왔다.


공식 교섭은 재개됐지만, 핵심 쟁점인 통상임금을 둘러싼 입장차는 여전한 상황이다. 통상임금과 관련해 노조는 대법원 판결에 따라 당연히 다시 계산해 지급해야 할 임금이므로 교섭 대상이 아니라고 주장해왔다. 반면에 사업조합과 서울시는 통상임금 범위가 넓어져 인건비가 급격히 늘어나는 점을 고려해 상여금을 기본급에 산입하는 방식으로 임금체계를 개편해야 한다는 입장이다.


노조는 고용노동부의 통상임금 관련 판단을 강조하고 있다. 서울지방고용노동청은 지난달 6일 노조가 버스회사 3곳을 상대로 낸 임금체불 진정을 받아들이면서 '정기상여금과 명절수당을 통상임금에 포함해 계산한 2~3월치 수당 차액을 지급하라'고 시정지시를 내렸다. 사업조합은 이의신청을 한 상황이다.

노조는 이날 성명에서 "노동부의 계속되는 시정지시에도 서울시와 사업조합은 이를 무시한 채 상여금 및 명절수당의 통상임금 반영으로 인한 임금 상승분을 포기하라는 부당한 요구를 지속해서 강요하고 있다"며 "통상임금은 노동부의 결정에 맡겨두고 본래의 단체교섭 사항에 대해 성실하게 임하라"고 요구했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
